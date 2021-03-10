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Шмыгаль ожидает стабилизацию цен на социальные товары и продукты в конце марта

Шмыгаль ожидает стабилизацию цен на социальные товары и продукты в конце марта

Киев  •  УНН

 • 19633 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. По ожиданиям Кабинета министров, стабилизация цен на социальные товары и продукты состоится уже в конце марта. Об этом заявил в среду на заседании правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы видим определенное ускорение инфляционных процессов. Правительство в ежедневном режиме оценивает данные о ценах на социальные товары и продукты, которые растут больше всего. Могу сказать - рост происходит и из-за объективных факторов, и также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций", - сказал Шмыгаль.

Детали

По словам Премьера, правительство находится в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей: переговоры ведутся по увеличению предложения, что должно сбалансировать цены.

То же касается цен на горючее, отметил он.

"По нашим ожиданиям, стабилизация цен произойдет уже в конце марта. Для нашего правительства долгосрочным приоритетом в сфере социальной политики является не регулирование цен, а увеличение социальных стандартов", - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Напомним, ранее Премьер заявил, что Кабинет министров Украины не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену продуктов питания или на наценку, а лишь будет косвенным способами их сбалансировать.

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