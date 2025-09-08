$41.220.13
Золото утримує позиції біля історичного максимуму на тлі очікувань зниження ставки ФРС

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Вартість золота залишається близькою до рекордних позначок через слабкі дані щодо зайнятості у США. Це підживлює прогнози, що ФРС може знизити базову процентну ставку вже цього місяця.

Золото утримує позиції біля історичного максимуму на тлі очікувань зниження ставки ФРС

8 вересня вартість золота залишалася близькою до рекордних позначок, оскільки слабкі дані щодо зайнятості у США підживили прогнози, що Федеральна резервна система вже цього місяця може піти на зниження базової процентної ставки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на 06:41 за Гринвічем спотова ціна на золото додала 0,2%, досягнувши 3 593,79 долара за унцію. У п’ятницю котирування піднімалися до рекордного рівня 3 599,89 долара, що стало історичним максимумом для ринку. Водночас грудневі ф’ючерси на золото у США знизилися на 0,5%, торгуючись на позначці 3 634 долари.

Аналітики пояснюють, що попит на дорогоцінний метал зріс після виходу статистики з ринку праці США, яка виявилася слабшою за прогнози. Це підживило очікування, що ФРС може почати пом’якшувати монетарну політику, аби підтримати економічне зростання.

Золото відкотилося від рекордних максимумів: інвестори фіксують прибутки перед публікацією даних із США04.09.25, 10:59 • 3232 перегляди

Золото традиційно вважається "тихою гаванню" для інвесторів у періоди невизначеності, і потенційне зниження вартості кредитів робить цей актив ще привабливішим, оскільки зменшує альтернативні витрати на його утримання.

Фінансові ринки уважно стежать за найближчими виступами представників ФРС, які можуть дати сигнали щодо наступного рішення регулятора. Якщо очікування щодо зниження ставки підтвердяться, аналітики не виключають подальшого зміцнення золота вище символічної межі у 3600 доларів за унцію.

Основним рушієм є дані про зайнятість у США та очікування, що ФРС може скоротити ставку на 50 базисних пунктів у вересні. Це незначна ймовірність, але суттєвий зсув порівняно з даними до публікації даних про зайнятість 

- сказав аналітик фінансового ринку Capital.com Кайл Родда.

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.

Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання

- розповіла Олена Сосєдка.

Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують - якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.

Степан Гафтко

