Золото удерживает позиции вблизи исторического максимума на фоне ожиданий снижения ставки ФРС

8 сентября стоимость золота оставалась близкой к рекордным отметкам, поскольку слабые данные по занятости в США подпитали прогнозы, что Федеральная резервная система уже в этом месяце может пойти на снижение базовой процентной ставки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 06:41 по Гринвичу спотовая цена на золото прибавила 0,2%, достигнув 3 593,79 доллара за унцию. В пятницу котировки поднимались до рекордного уровня 3 599,89 доллара, что стало историческим максимумом для рынка. В то же время декабрьские фьючерсы на золото в США снизились на 0,5%, торгуясь на отметке 3 634 доллара.

Аналитики объясняют, что спрос на драгоценный металл вырос после выхода статистики с рынка труда США, которая оказалась слабее прогнозов. Это подпитало ожидания, что ФРС может начать смягчать монетарную политику, чтобы поддержать экономический рост.

Золото традиционно считается "тихой гаванью" для инвесторов в периоды неопределенности, и потенциальное снижение стоимости кредитов делает этот актив еще более привлекательным, поскольку уменьшает альтернативные издержки на его содержание.

Финансовые рынки внимательно следят за ближайшими выступлениями представителей ФРС, которые могут дать сигналы относительно следующего решения регулятора. Если ожидания относительно снижения ставки подтвердятся, аналитики не исключают дальнейшего укрепления золота выше символической отметки в 3600 долларов за унцию.

Основным движущим фактором являются данные о занятости в США и ожидания, что ФРС может сократить ставку на 50 базисных пунктов в сентябре. Это незначительная вероятность, но существенный сдвиг по сравнению с данными до публикации данных о занятости - сказал аналитик финансового рынка Capital.com Кайл Родда.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.

Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования - рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют - если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.