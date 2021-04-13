Зниження ставок дещо відвернуло українців від заощаджень у банках - Данилишин

Цитата:

"Продовження тенденції до зниження ставок за депозитами фізичних осіб (з 7,7% до 7,2% у гривні та з 1,0% до 0,7% в іноземній валюті у березні) знизило привабливість відповідного фінансового інструменту для заощаджень населення", - зазначив Данилишин.

Деталі

Так, з його слів, у результаті обсяг депозитів домогосподарств в банківській системі знизився у березні на 0,2% (або на 1,6 млрд гривень) за рахунок скорочення залишків коштів на депозитах в іноземній валюті (-0,9% або -2,4 млрд у гривневому еквіваленті).

При цьому, за оперативними даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за березень 2021 року зріс на 0,2% - до 407,31 млрд грн. Водночас за березень 2021 року обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) знизився на 0,7% - до 9,8 млрд дол. США.

Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за березень 2021 року, за оперативними даними, зріс на 2,1% - до майже 431,33 млрд грн. За березень валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) зріс на 4,7% - до 8,135 млрд дол. США. Для бізнесу ставки за новими гривневими депозитами у березні в середньому становили 3,8% (+0,1% за місяць), в інвалюті - 1,0% (-0,2%).

Доповнення

В опитуванні про прогнози на І квартал 2021 року банки вказували, що планують активно нарощувати роздрібне фондування: близько 74% опитаних очікують збільшення обсягів депозитів домогосподарств та 60% – коштів підприємств. Великі банки мають оптимістичніші оцінки припливу коштів.

Додамо, українці у січні і лютому більш активно несли гроші у банки.