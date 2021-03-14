Українці продовжують нести гроші у банки попри нижчі ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за лютий 2021 року зріс на 3,5% - до 412,27 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
Деталі
За оперативними даними НБУ, за лютий 2021 року обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зріс на 0,6% - до 9,87 млрд дол. США.
Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за лютий 2021 року, за оперативними даними, зменшився на 0,9% - до 420,5 млрд грн. За січень валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) впав на 1,4% - до 7,76 млрд дол. США.
Загалом у лютому депозити, залучені на рахунки резидентів, зросли на 0,5% - до 1,35 трлн грн.
При цьому процентні ставки за новими гривневими депозитами у лютому в середньому становили для населення 7,7% річних (-0,3% за місяць), для бізнесу - 3,7% (без змін). В інвалюті ставки за депозитами у лютому для населення становили 1% (-0,1%), для бізнесу - 1,2% (без змін).
Доповнення
В опитуванні про прогнози на І квартал 2021 року банки вказували, що планують активно нарощувати роздрібне фондування: близько 74% опитаних очікують збільшення обсягів депозитів домогосподарств та 60% – коштів підприємств. Великі банки мають оптимістичніші оцінки припливу коштів.
Додамо, українці у січні наростили гривневі депозити у банках на 1,6%.