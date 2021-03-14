Украинцы продолжают нести деньги в банки, несмотря на снижение ставок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за февраль 2021 года вырос на 3,5% - до 412,27 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
Детали
По оперативным данным НБУ, за февраль 2021 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) вырос на 0,6% - до 9,87 млрд долл. США.
Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за февраль 2021 года, по оперативным данным, уменьшился на 0,9% - до 420,5 млрд грн. За январь валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) упал на 1,4% - до 7,76 млрд долл. США.
Всего в феврале депозиты, привлеченные на счета резидентов, выросли на 0,5% - до 1,35 трлн грн.
При этом процентные ставки по новым гривневым депозитам в феврале в среднем составляли для населения 7,7% годовых (-0,3% за месяц), для бизнеса - 3,7% (без изменений). В инвалюте ставки по депозитам в феврале для населения составляли 1% (-0,1%), для бизнеса - 1,2% (без изменений).
Дополнение
В опросе о прогнозах на I квартал 2021 года банки указывали, что планируют активно наращивать розничное фондирование: около 74% опрошенных ожидают увеличения объемов депозитов домохозяйств и 60% - средств предприятий. Крупные банки имеют более оптимистичные оценки притока средств.
Добавим, украинцы в январе нарастили гривневые депозиты в банках на 1,6%.