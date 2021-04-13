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Снижение ставок несколько отвернуло украинцев от сбережений в банках - Данилишин

Снижение ставок несколько отвернуло украинцев от сбережений в банках - Данилишин

Киев  •  УНН

 • 13149 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинцы в марте менее охотно несли деньги в банки, и не последнюю роль в этом сыграло снижение ставок по депозитам. На это указал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в личном экспертном комментарии в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Продолжение тенденции к снижению ставок по депозитам физических лиц (с 7,7% до 7,2% в гривне и с 1,0% до 0,7% в иностранной валюте в марте) снизило привлекательность соответствующего финансового инструмента для сбережений населения", - отметил Данилишин.

Детали

Так, по его словам, в результате объем депозитов домохозяйств в банковской системе снизился в марте на 0,2% (или на 1,6 млрд гривен) за счет сокращения остатков средств на депозитах в иностранной валюте (-0,9% или -2,4 млрд в гривневом эквиваленте).

При этом, по оперативным данным НБУ, объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за март 2021 года вырос на 0,2% - до 407,31 млрд грн. В то же время за март 2021 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) снизился на 0,7% - до 9,8 млрд долл. США.

Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за март 2021 года, по оперативным данным, вырос на 2,1% - до почти 431,33 млрд грн. За март валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) вырос на 4,7% - до 8,135 млрд долл. США. Для бизнеса ставки по новым гривневым депозитам в марте в среднем составляли 3,8% (+0,1% за месяц), в инвалюте - 1,0% (-0,2%).

Дополнение

В опросе о прогнозах на I квартал 2021 года банки указывали, что планируют активно наращивать розничное фондирование: около 74% опрошенных ожидают увеличения объемов депозитов домохозяйств и 60% - средств предприятий. Крупные банки имеют более оптимистичны оценки притока средств.

Добавим, украинцы в январе и феврале более активно несли деньги в банки.

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