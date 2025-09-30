$41.320.16
Знаменитий міланський стадіон “Сан-Сіро” буде знесений: на його місці побудують нову арену

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Міська рада Мілана схвалила знесення стадіону "Сан-Сіро". На його місці буде збудовано нову арену на 71 500 місць вартістю 1,2 мільярда євро.

Знаменитий міланський стадіон “Сан-Сіро” буде знесений: на його місці побудують нову арену

Знаковий італійський футбольний стадіон "Сан-Сіро", який також відомий під назвою "Джузеппе Меацца", буде знесений і замінений новою ареною. Про це пише Еuronews, передає УНН.

Знаменитий міланський футбольний стадіон "Сан-Сіро" буде знесений. Міська рада після нічних дебатів схвалила продаж арени футбольним клубам "Мілан" та "Інтер", які проводять на ньому свої домашні матчі 

- пише видання.

На місці знесеного стадіону планується побудувати нову арену на 71 500 місць в рамках проекту вартістю 1,2 мільярда євро.

Рішення про продаж "Сан-Сіро" і прилеглих територій за 197 млн євро було прийнято 24 голосами "за" і 20 "проти" близько третьої години ночі після дебатів, які тривали майже 12 годин.

"Мілан" і "Інтер" погрожували побудувати стадіони за межами міста, якщо план буде відхилений.

Італійські ЗМІ висловлюють побоювання, що, враховуючи, що обидва клуби належать американським інвестиційним фондам, ці компанії можуть одного прекрасного дня отримати прибуток від продажу землі. Також надходять скарги від людей, які воліли б зберегти один з найвідоміших футбольних стадіонів країни.

Продаж має бути завершено до 10 листопада, коли другий ярус "Сан-Сіро", будівництво якого було завершено 70 років тому, набуде історичного значення і його буде практично неможливо знести.

Як повідомляється, близько 90% стадіону буде знесено, але історична частина другого ярусу залишиться недоторканою.

Минулого тижня клуби оголосили про укладення угод з архітектурними бюро Foster + Partners і Manica на проектування нового стадіону, після того як міська рада видала попередній дозвіл на продаж.

Новий стадіон стане частиною проекту з відновлення міста площею близько 281 000 квадратних метрів.

Ідея полягає в тому, щоб новий стадіон був готовий до того часу, коли Італія спільно з Туреччиною прийме чемпіонат Європи з футболу 2032 року.

В "Мілані" та "Інтері" рішення міської влади назвали "історичним та вирішальним для майбутнього клубів і міста".

В очікуванні офіційного повідомлення про результати обговорення в раді з боку муніципального уряду, клуби з упевненістю та відповідальністю дивляться на наступні етапи процесу, який приведе їх до створення нового стадіону, що відповідатиме найвищим міжнародним стандартам: об'єкта світового рівня, який стане новою архітектурною іконою Мілана та символом пристрасті футбольних уболівальників усього світу", - заявили в клубах.

Доповнення

"Сан-Сіро" був побудований в 1925 році і є найбільшим стадіоном в Італії, що вміщує 80 000 глядачів. Він прийматиме церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року.

На початку стадіон належав лише "Мілану" і був лише його домашньою ареною. У 1947 році "Інтер" отримав право власності на стадіон і з тих часів "Сан-Сіро" є ареною для двох команд.

Фанати "Мілану" називають стадіон виключно його історичною назвою "Сан-Сіро", а фани "Інтера" - "Джузеппе Меацца".

Стадіон також використовують для ігор національної збірної. У 1965, 1970 та 2001 році Сан-Сіро приймав фінальні матчі Ліги чемпіонів (або Кубку європейських чемпіонів). Також на стадіоні проводився один з раундів фінального матчу за Кубок УЄФА.

Нагадаємо

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2026/2027 пройде на стадіоні "Метрополітано", який є домашньою ареною мадридського "Атлетіко".

Павло Башинський

