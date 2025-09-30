Знаменитый миланский стадион "Сан-Сиро" будет снесен: на его месте построят новую арену

Знаковый итальянский футбольный стадион "Сан-Сиро", также известный под названием "Джузеппе Меацца", будет снесен и заменен новой ареной. Об этом пишет Еuronews, передает УНН.

Знаменитый миланский футбольный стадион "Сан-Сиро" будет снесен. Городской совет после ночных дебатов одобрил продажу арены футбольным клубам "Милан" и "Интер", которые проводят на нем свои домашние матчи - пишет издание.

На месте снесенного стадиона планируется построить новую арену на 71 500 мест в рамках проекта стоимостью 1,2 миллиарда евро.

Решение о продаже "Сан-Сиро" и прилегающих территорий за 197 млн евро было принято 24 голосами "за" и 20 "против" около трех часов ночи после дебатов, которые длились почти 12 часов.

"Милан" и "Интер" угрожали построить стадионы за пределами города, если план будет отклонен.

Итальянские СМИ выражают опасения, что, учитывая, что оба клуба принадлежат американским инвестиционным фондам, эти компании могут однажды получить прибыль от продажи земли. Также поступают жалобы от людей, которые предпочли бы сохранить один из самых известных футбольных стадионов страны.

Продажа должна быть завершена до 10 ноября, когда второй ярус "Сан-Сиро", строительство которого было завершено 70 лет назад, приобретет историческое значение и его будет практически невозможно снести.

Как сообщается, около 90% стадиона будет снесено, но историческая часть второго яруса останется нетронутой.

На прошлой неделе клубы объявили о заключении соглашений с архитектурными бюро Foster + Partners и Manica на проектирование нового стадиона, после того как городской совет выдал предварительное разрешение на продажу.

Новый стадион станет частью проекта по восстановлению города площадью около 281 000 квадратных метров.

Идея состоит в том, чтобы новый стадион был готов к тому времени, когда Италия совместно с Турцией примет чемпионат Европы по футболу 2032 года.

В "Милане" и "Интере" решение городских властей назвали "историческим и решающим для будущего клубов и города".

В ожидании официального сообщения о результатах обсуждения в совете со стороны муниципального правительства, клубы с уверенностью и ответственностью смотрят на следующие этапы процесса, который приведет их к созданию нового стадиона, отвечающего самым высоким международным стандартам: объекта мирового уровня, который станет новой архитектурной иконой Милана и символом страсти футбольных болельщиков всего мира", - заявили в клубах.

"Сан-Сиро" был построен в 1925 году и является крупнейшим стадионом в Италии, вмещающим 80 000 зрителей. Он примет церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

В начале стадион принадлежал только "Милану" и был только его домашней ареной. В 1947 году "Интер" получил право собственности на стадион и с тех пор "Сан-Сиро" является ареной для двух команд.

Фанаты "Милана" называют стадион исключительно его историческим названием "Сан-Сиро", а фанаты "Интера" - "Джузеппе Меацца".

Стадион также используют для игр национальной сборной. В 1965, 1970 и 2001 году Сан-Сиро принимал финальные матчи Лиги чемпионов (или Кубка европейских чемпионов). Также на стадионе проводился один из раундов финального матча за Кубок УЕФА.

