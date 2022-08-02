"Знадобилося 5 місяців гарячої війни, щоб врешті-решт вони звідси пішли": експерт про закриття Ocean Plaza

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“Про це (зв’язок Ротенберга з київським ТРЦ, – ред.) було відомо з 14 року і знадобилося 8 років такої гібридної війни, і 5 місяців гарячої війни, щоб врешті-решт вони звідси пішли. Чому вони пішли? Бо він не відкривається, треба платити аренду, а грошей не заробляє, бо він закритий. Якби він був не закритий, вони б, мабуть, ще й досі не пішли”, – вважає Кочетков.

Ocean Plaza фактично припинив роботу одразу після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого за винятком кількох магазинів і супермаркету на нульовому поверсі. Тепер ТРЦ повністю закрився.

Кому належить Ocean Plaza

Через кіпрську "Ocean Plaza Project Ltd" 33% ТРЦ належать компанії UPD Holdings Limited. Раніше вона належала бізнесмену Василю Хмельницькому. Інші компанії знаходяться у володінні "ТПС Нерухомість", яка має у своєму розпорядженні 5 ТЦ в країні-агресорі. Її заснували Олександр Скоробогатько, Олександр Пономаренко і Аркадій Ротенберг. До 2019 року вона контролювалася Лілією Ротенберг, дочкою Аркадія Ротенберга.

Хто такий Аркадій Ротенберг

Аркадій Ротенберг – російський олігарх, друг путіна та людина, яка фактично побудувала Кримський міст. В росії йому належить велика кількість бізнесів, у тому числі – компанія “Міндобрива”, більш ніж 75% продукції яких раніше йшло на експорт, половина з якого постачалася по аміакопроводу “Тольятті-Одеса”. Він проходить як через росію, так і через Україну, зокрема йде через Луганську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Далі відгрузка добрив йшла морем через “Одеський припортовий завод” в інші країни. Цією ж схемою користувався ще один російський завод “ТольятіАзот” для транспортування аміаку через Україну. З 24 лютого цей аміакопровід припинив свою роботу.