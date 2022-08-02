"Понадобилось 5 месяцев горячей войны, чтобы в конце концов они отсюда ушли": эксперт о закрытии Ocean Plaza

ukru
14 марта, 19:57 • 102436 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 117366 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107565 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138463 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138243 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113088 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106711 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92966 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111440 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136859 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 66568 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 55668 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 31454 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 41975 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 29379 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 17695 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 236008 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 266114 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 203089 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 208126 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 102437 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101447 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119372 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121807 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129092 просмотра
Актуальное
"Понадобилось 5 месяцев горячей войны, чтобы в конце концов они отсюда ушли": эксперт о закрытии Ocean Plaza

"Понадобилось 5 месяцев горячей войны, чтобы в конце концов они отсюда ушли": эксперт о закрытии Ocean Plaza

Киев • УНН

 • 354021 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Киевский ТРЦ Ocean Plaza, связанный с другом российского диктатора владимира путина – бизнесменом Аркадием Ротенбергом, недавно был полностью закрыт. По мнению политического аналитика Александра Кочеткова, это нужно было сделать еще давно, до полномасштабного вторжения россии, передает УНН.

Цитата

“Об этом (связь Ротенберга с киевским ТРЦ, – ред.) было известно с 14 года и понадобилось 8 лет такой гибридной войны, и 5 месяцев горячей войны, чтобы в конце концов они отсюда ушли. Почему они ушли? Потому что он не открывается, нужно платить аренду, а денег не зарабатывает, потому что он закрыт. Если бы он был не закрыт, они бы, наверное, до сих пор не ушли”, - считает Кочетков.

Ocean Plaza фактически прекратил работу сразу после полномасштабного вторжения россии 24 февраля, за исключением нескольких магазинов и супермаркета на нулевом этаже. Теперь ТРЦ полностью закрылся.

Кому принадлежит Ocean Plaza

Через кипрскую "Ocean Plaza Project Ltd" 33% ТРЦ принадлежат компании UPD Holdings Limited. Раньше она принадлежала бизнесмену Василию Хмельницкому. Другие компании находятся во владении "ТПС Недвижимость", которая имеет в своем распоряжении 5 ТЦ в стране-агрессоре. Ее основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг. До 2019 года она контролировалась Лилией Ротенберг, дочерью Аркадия Ротенберга.

Кто такой Аркадий Ротенберг

Аркадий Ротенберг – российский олигарх, друг путина и человек, который фактически построил Крымский мост. В россии ему принадлежит большое количество бизнесов, в том числе — компания “Минудобрения”, более 75% продукции которых ранее уходило на экспорт, половина из которого поставлялась по аммиакопроводу “Тольятти-Одесса”. Он проходит как через россию, так и через Украину, в частности, идет через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Далее отгрузка удобрений шла по морю через “Одесский припортовый завод” в другие страны. Этой же схемой пользовался еще один российский завод “ТольятиАзот” для транспортировки аммиака через Украину. С 24 февраля этот аммиакопровод прекратил свою работу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы