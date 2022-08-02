"Понадобилось 5 месяцев горячей войны, чтобы в конце концов они отсюда ушли": эксперт о закрытии Ocean Plaza

Цитата

“Об этом (связь Ротенберга с киевским ТРЦ, – ред.) было известно с 14 года и понадобилось 8 лет такой гибридной войны, и 5 месяцев горячей войны, чтобы в конце концов они отсюда ушли. Почему они ушли? Потому что он не открывается, нужно платить аренду, а денег не зарабатывает, потому что он закрыт. Если бы он был не закрыт, они бы, наверное, до сих пор не ушли”, - считает Кочетков.

Ocean Plaza фактически прекратил работу сразу после полномасштабного вторжения россии 24 февраля, за исключением нескольких магазинов и супермаркета на нулевом этаже. Теперь ТРЦ полностью закрылся.

Кому принадлежит Ocean Plaza

Через кипрскую "Ocean Plaza Project Ltd" 33% ТРЦ принадлежат компании UPD Holdings Limited. Раньше она принадлежала бизнесмену Василию Хмельницкому. Другие компании находятся во владении "ТПС Недвижимость", которая имеет в своем распоряжении 5 ТЦ в стране-агрессоре. Ее основали Александр Скоробогатько, Александр Пономаренко и Аркадий Ротенберг. До 2019 года она контролировалась Лилией Ротенберг, дочерью Аркадия Ротенберга.

Кто такой Аркадий Ротенберг

Аркадий Ротенберг – российский олигарх, друг путина и человек, который фактически построил Крымский мост. В россии ему принадлежит большое количество бизнесов, в том числе — компания “Минудобрения”, более 75% продукции которых ранее уходило на экспорт, половина из которого поставлялась по аммиакопроводу “Тольятти-Одесса”. Он проходит как через россию, так и через Украину, в частности, идет через Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Далее отгрузка удобрений шла по морю через “Одесский припортовый завод” в другие страны. Этой же схемой пользовался еще один российский завод “ТольятиАзот” для транспортировки аммиака через Украину. С 24 февраля этот аммиакопровод прекратил свою работу.