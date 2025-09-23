$41.250.00
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Змушував підлеглих будувати йому приватний будинок: у Рівному викрили командира військової частини

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Командир військової частини в Рівному залучав трьох підлеглих до будівництва власного будинку, незаконно виплативши з держбюджету понад 1,3 млн гривень. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Змушував підлеглих будувати йому приватний будинок: у Рівному викрили командира військової частини

У Рівному командир військової частини залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого будинку, незаконно використавши на це понад 1,3 мільйона гривень з держбюджету. Про це повідомляє Офіс Генерального прокура, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, понад півтора року командир однієї із військових частин м. Рівне залучав трьох військових (двох водіїв і електрика) до будівництва власного помешкання у Золочівському районі на Львівщині. Натомість, в документах зазначав, що ті нібито перебувають у частині та виконують бойові завдання.

За це військові окрім грошового забезпечення отримували додаткові виплати. Ба більше – за таку "службу" не раз нагороджувалися грамотами.

Внаслідок цього з держбюджету незаконно виплачено понад 1,3 мільйони гривень.

Під час обшуку правоохоронці підтвердили факт вчинення злочину, оскільки на об’єкті будівництва було виявлено двох військовослужбовців, які в той час виконували роботи. Разом з тим, вилучили мобільні телефони, банківські картки, документи на землю, будівельні накладні та інші речові докази

- йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовому повідомлено про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України). За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Львівська область
Рівне