Змушував підлеглих будувати йому приватний будинок: у Рівному викрили командира військової частини

У Рівному командир військової частини залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого будинку, незаконно використавши на це понад 1,3 мільйона гривень з держбюджету. Про це повідомляє Офіс Генерального прокура, пише УНН.

За даними слідства, понад півтора року командир однієї із військових частин м. Рівне залучав трьох військових (двох водіїв і електрика) до будівництва власного помешкання у Золочівському районі на Львівщині. Натомість, в документах зазначав, що ті нібито перебувають у частині та виконують бойові завдання.

За це військові окрім грошового забезпечення отримували додаткові виплати. Ба більше – за таку "службу" не раз нагороджувалися грамотами.

Внаслідок цього з держбюджету незаконно виплачено понад 1,3 мільйони гривень.

Під час обшуку правоохоронці підтвердили факт вчинення злочину, оскільки на об’єкті будівництва було виявлено двох військовослужбовців, які в той час виконували роботи. Разом з тим, вилучили мобільні телефони, банківські картки, документи на землю, будівельні накладні та інші речові докази