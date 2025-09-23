Змушував підлеглих будувати йому приватний будинок: у Рівному викрили командира військової частини
Київ • УНН
У Рівному командир військової частини залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого будинку, незаконно використавши на це понад 1,3 мільйона гривень з держбюджету. Про це повідомляє Офіс Генерального прокура, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, понад півтора року командир однієї із військових частин м. Рівне залучав трьох військових (двох водіїв і електрика) до будівництва власного помешкання у Золочівському районі на Львівщині. Натомість, в документах зазначав, що ті нібито перебувають у частині та виконують бойові завдання.
За це військові окрім грошового забезпечення отримували додаткові виплати. Ба більше – за таку "службу" не раз нагороджувалися грамотами.
Внаслідок цього з держбюджету незаконно виплачено понад 1,3 мільйони гривень.
Під час обшуку правоохоронці підтвердили факт вчинення злочину, оскільки на об’єкті будівництва було виявлено двох військовослужбовців, які в той час виконували роботи. Разом з тим, вилучили мобільні телефони, банківські картки, документи на землю, будівельні накладні та інші речові докази
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовому повідомлено про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України). За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.