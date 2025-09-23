Заставлял подчиненных строить ему частный дом: в Ровно разоблачили командира воинской части
Киев • УНН
Командир воинской части в Ровно привлекал трех подчиненных к строительству собственного дома, незаконно выплатив из госбюджета более 1,3 млн гривен. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, более полутора лет командир одной из воинских частей г. Ровно привлекал трех военных (двух водителей и электрика) к строительству собственного жилья в Золочевском районе Львовской области. При этом в документах указывал, что те якобы находятся в части и выполняют боевые задачи.
Детали
По данным следствия, более полутора лет командир одной из воинских частей г. Ровно привлекал трех военных (двух водителей и электрика) к строительству собственного жилья в Золочевском районе Львовской области. При этом в документах указывал, что те якобы находятся в части и выполняют боевые задачи.
За это военные, кроме денежного довольствия, получали дополнительные выплаты. Более того – за такую "службу" не раз награждались грамотами.
В результате этого из госбюджета незаконно выплачено более 1,3 миллиона гривен.
В ходе обыска правоохранители подтвердили факт совершения преступления, поскольку на объекте строительства были обнаружены двое военнослужащих, которые в то время выполняли работы. Вместе с тем, изъяли мобильные телефоны, банковские карты, документы на землю, строительные накладные и другие вещественные доказательства
Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военному сообщено о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы.