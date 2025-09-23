$41.250.00
Заставлял подчиненных строить ему частный дом: в Ровно разоблачили командира воинской части

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Командир воинской части в Ровно привлекал трех подчиненных к строительству собственного дома, незаконно выплатив из госбюджета более 1,3 млн гривен. Ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Заставлял подчиненных строить ему частный дом: в Ровно разоблачили командира воинской части

В Ровно командир воинской части привлек трех военнослужащих к строительству своего дома, незаконно использовав на это более 1,3 миллиона гривен из госбюджета. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, более полутора лет командир одной из воинских частей г. Ровно привлекал трех военных (двух водителей и электрика) к строительству собственного жилья в Золочевском районе Львовской области. При этом в документах указывал, что те якобы находятся в части и выполняют боевые задачи.

За это военные, кроме денежного довольствия, получали дополнительные выплаты. Более того – за такую "службу" не раз награждались грамотами.

В результате этого из госбюджета незаконно выплачено более 1,3 миллиона гривен.

В ходе обыска правоохранители подтвердили факт совершения преступления, поскольку на объекте строительства были обнаружены двое военнослужащих, которые в то время выполняли работы. Вместе с тем, изъяли мобильные телефоны, банковские карты, документы на землю, строительные накладные и другие вещественные доказательства

- говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военному сообщено о подозрении по факту превышения власти и служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область
Ровно