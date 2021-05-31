ЗМІ: ЄС хоче запропонувати Росії "політичне взаєморозуміння" на фоні ситуації у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Євросоюз побоюється, що Росія може скористатися погіршенням відносин між спільнотою та Білоруссю для посилення свого впливу і планує запропонувати Москві налагодити “політичне взаєморозуміння і економічне співробітництво”. Як повідомила з посиланням на джерела газета El Pais, до саміту ЄС наприкінці червня ведеться опрацювання заходів ЄС в зв’язку з ситуацією з рейсом компанії Ryanair, пише УНН.
Деталі
У статті стверджується, що відповідний план націлений на подолання розбіжностей між ЄС і Росією. Разом з тим, за словами джерел El Pais, альтернативою “початку примирення буде ескалація напруженості і спіраль санкцій, які можуть завдати” шкоди економіці Росії. Інші подробиці пропозиції, яке ЄС, як стверджується, хоче зробити РФ, не наводяться.
Після інциденту з літаком Ryanair саміт Євросоюзу ухвалив заборонити білоруським авіакомпаніям здійснювати рейси в аеропорти ЄС і здійснювати польоти над територією Євросоюзу, а також рекомендував європейським перевізникам відмовитися від польотів в повітряному просторі Білорусі.
Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін раніше заявив, що Росія підтримує позицію Білорусі про необхідність провести відкрите міжнародне розслідування щодо ситуації навколо літака Ryanair і закликає не політизувати інцидент.
Контекст
23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.
Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.
“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.
25 травня Міністерство транспорту Білорусі опублікувало розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську нібито через “замінування”, з білоруськими диспетчерами.
Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ відразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні і розшифровки: так, 24 травня Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але на записі — чітко чути про рекомендації саме аеропорту білоруської столиці.