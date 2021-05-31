СМИ: ЕС хочет предложить России "политическое взаимопонимание" на фоне ситуации в Беларуси

Детали

В статье утверждается, что соответствующий план нацелен на преодоление разногласий между ЕС и Россией. Вместе с тем, по словам источников El Pais, альтернативой “началу примирения будет эскалация напряженности и спираль санкций, которые могут нанести” ущерб экономике России. Другие подробности предложения, которое ЕС, как утверждается, хочет сделать РФ, не приводятся.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия поддерживает позицию Беларуси о необходимости провести открытое международное расследование по ситуации вокруг самолета Ryanair и призывает не политизировать инцидент.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

25 мая Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске якобы из-за “заминирования”, с белорусскими диспетчерами.

Добавим, что белорусские оппозиционные СМИ сразу заметили “нестыковки” официальных заявлений накануне и расшифровки: так, 24 мая Минск сообщал, что решение о посадке — приняли пилоты, но на записи — четко слышно о рекомендации именно аэропорта белорусской столицы.