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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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The Guardian

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ЗМІ: ураження російського корабля "сергій котов" підтверджують, це спецоперація ГУР

Київ • УНН

 • 26397 перегляди

Як повідомляється, українські військові провели спецоперацію з ураження російського сторожового корабля "сергій котов" в окупованому Криму.

ЗМІ: ураження російського корабля "сергій котов" підтверджують, це спецоперація ГУР

Українські військові уразили в окупованому Криму корабель "сергій котов" чорноморського флоту росії, з посиланням на джерело повідомляє "Суспільне", пише УНН.

Деталі

Як повідомило джерело "Суспільного", це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

Інформацію щодо стану судна наразі джерело не уточнило.

Нагадаємо

Про нічну атаку на російський патрульний корабель "сергій котов" у районі Феодосії в тимчасово окупованому Криму повідомили російські пабліки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Суспільне
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки України
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