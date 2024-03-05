ЗМІ: ураження російського корабля "сергій котов" підтверджують, це спецоперація ГУР
Київ • УНН
Як повідомляється, українські військові провели спецоперацію з ураження російського сторожового корабля "сергій котов" в окупованому Криму.
Українські військові уразили в окупованому Криму корабель "сергій котов" чорноморського флоту росії, з посиланням на джерело повідомляє "Суспільне", пише УНН.
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Як повідомило джерело "Суспільного", це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.
Інформацію щодо стану судна наразі джерело не уточнило.
Нагадаємо
Про нічну атаку на російський патрульний корабель "сергій котов" у районі Феодосії в тимчасово окупованому Криму повідомили російські пабліки.