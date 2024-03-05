У мережі повідомляють про нічну атаку на російський корабель "сергій котов" у районі Феодосії
Київ • УНН
Російський патрульний корабель "сергій котов" був уражений поблизу Феодосії в окупованому Криму в результаті нічної атаки, про яку повідомили російські пабліки.
Про нічну атаку на російський патрульний корабель "сергій котов" у районі Феодосії в тимчасово окупованому Криму повідомляють російські пабліки, пише УНН.
Деталі
За даними телеграм-каналу ASTRA, російські "воєнкори" пишуть, що "вночі патрульний корабель "сергій котов" був атакований" у районі Феодосії. "Корабль утопили", - пише один з російських телеграм-каналів.
Також публікують і відео нібито моменту ураження.
Тим часом, як вказано, рух автотранспорту Кримським мостом відновлено, про що повідомляє моніторинговий канал.
Доповнення
Дев'ять поїздів було зупинено біля Кримського мосту через перекриття руху.