Біля Кримського мосту зупинено 9 потягів
Київ • УНН
Дев'ять поїздів були зупинені біля Кримського мосту через тимчасове перекриття руху на мосту.
Дев'ять поїздів зупинено біля Кримського мосту через перекриття руху. Про це повідомив перевізник "Гранд Сервіс Експрес" у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Відомо, що зупинили чотири потяги з Криму та п'ять поїздів, що прямують на півострів.
Рух поїздів Кримським мостом тимчасово перекрито. На цей час у районі Кримського мосту зупинено поїзди: №068, 426, 147, 316, 425, 173, 028, 092 (Москва - Севастополь) і №092 (Севастополь - Москва)
Перевізник підкреслив, що потяги почнуть рух, щойно буде дозволено.
Проїзд Кримським мостом періодично перекривають, у тому числі через спроби атакувати Крим або сам міст.
У Курській області РФ обстріляли залізничну станцію05.03.24, 07:37 • 39800 переглядiв