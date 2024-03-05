У Курській області РФ обстріляли залізничну станцію
Київ • УНН
Залізнична станція Глушково в Курській області Росії була обстріляна, в результаті чого були пошкоджені лінії електропередач і станція та прилегле село залишилися без електрики.
У Росії заявили про обстріл залізничної станції Глушково у Курській області. Про це повідомив губернатор Роман Старовойт, передає УНН.
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За його даними, під обстріл потрапила залізнична станція Глушково. Всього нарахували 9 прильотів.
В результаті сталася пожежа, її ліквідували. Також пошкоджено лінії електропередачі. Без електропостачання залишилися станція Глушкове та село Кульбаки.
Як тільки буде безпечно, російські аварійні бригади розпочнуть відновлення.
У нападі Росія традиційно звинуватила Україну.
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