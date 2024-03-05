В Курской области РФ обстреляли железнодорожную станцию

В России заявили об обстреле железнодорожной станции Глушково в Курской станции. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, передает УНН.

Детали

По его данным, под обстрел попала железнодорожная станция Глушково. Всего насчитали 9 прилетов.

В результате произошел пожар, его ликвидировали. Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки.

Как только будет безопасно, российские аварийные бригады начнут восстановление.

В нападении Россия традиционно обвинила Украину.

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