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Возле Крымского моста остановлено 9 поездов

Возле Крымского моста остановлено 9 поездов

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 05:55  •  30142 просмотра

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Девять поездов были остановлены возле Крымского моста из-за временного перекрытия движения на мосту.

Девять поездов остановлено возле Крымского моста из-за перекрытия движения. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Известно, что остановили четыре поезда из Крыма и пять поездов, следующих на полуостров.

Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. В настоящее время в районе Крымского моста остановлены поезда: №068, 426, 147, 316, 425, 173, 028, 092 (Москва - Севастополь) и №092 (Севастополь - Москва)

говорится в сообщении.

Перевозчик подчеркнул, что поезда начнут движение, как только будет разрешено.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атаковать Крым или сам мост.

В Курской области РФ обстреляли железнодорожную станцию5 марта 2024, 05:37 • 25693 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
krymКрым
sevastopolСевастополь
Біля Кримського мосту зупинено 9 потягів
9 trains stopped near the Crimean bridge
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Возле Крымского моста остановлено 9 поездов

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