Возле Крымского моста остановлено 9 поездов

Девять поездов остановлено возле Крымского моста из-за перекрытия движения. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Известно, что остановили четыре поезда из Крыма и пять поездов, следующих на полуостров.

Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. В настоящее время в районе Крымского моста остановлены поезда: №068, 426, 147, 316, 425, 173, 028, 092 (Москва - Севастополь) и №092 (Севастополь - Москва) говорится в сообщении.

Перевозчик подчеркнул, что поезда начнут движение, как только будет разрешено.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атаковать Крым или сам мост.

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