Возле Крымского моста остановлено 9 поездов
Киев • УНН
Девять поездов были остановлены возле Крымского моста из-за временного перекрытия движения на мосту.
Девять поездов остановлено возле Крымского моста из-за перекрытия движения. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в своем телеграм-канале, передает УНН.
Детали
Известно, что остановили четыре поезда из Крыма и пять поездов, следующих на полуостров.
Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. В настоящее время в районе Крымского моста остановлены поезда: №068, 426, 147, 316, 425, 173, 028, 092 (Москва - Севастополь) и №092 (Севастополь - Москва)
Перевозчик подчеркнул, что поезда начнут движение, как только будет разрешено.
Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атаковать Крым или сам мост.
В Курской области РФ обстреляли железнодорожную станцию5 марта 2024, 05:37 • 25693 просмотра
Возле Крымского моста остановлено 9 поездов
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