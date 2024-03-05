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В сети сообщают о ночной атаке на российский корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии

В сети сообщают о ночной атаке на российский корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 06:09  •  17847 просмотра

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Российский патрульный корабль "Сергей Котов" был поражен вблизи Феодосии в оккупированном Крыму в результате ночной атаки, о которой сообщили российские паблики.

О ночной атаке на российский патрульный корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии во временно оккупированном Крыму сообщают российские паблики, пишет УНН.

Детали

По данным телеграм-канала ASTRA, российские "военкоры" пишут, что "ночью патрульный корабль "Сергей Котов" был атакован" в районе Феодосии. "Корабль утопили", - пишет один из российских телеграм-каналов.

Также публикуют и видео якобы момента поражения.

Между тем, как указано, движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, о чем сообщает мониторинговый канал.

Дополнение

Девять поездов были остановлены возле Крымского моста из-за перекрытия движения. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
feodosiyaФеодосия
krymКрым
У мережі повідомляють про нічну атаку на російський корабель "Сергій Котов" у районі Феодосії
Networks report a night attack on the Russian ship "Sergei Kotov" near Feodosia
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В сети сообщают о ночной атаке на российский корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии

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