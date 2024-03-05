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СМИ: поражение российского корабля "Сергей Котов" подтверждают, это спецоперация ГУР

СМИ: поражение российского корабля "Сергей Котов" подтверждают, это спецоперация ГУР

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 06:38  •  15860 просмотра

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Как сообщается, украинские военные провели спецоперацию по поражению российского сторожевого корабля "Сергей Котов" в оккупированном Крыму.

Украинские военные поразили в оккупированном Крыму корабль "Сергей Котов" черноморского флота россии, со ссылкой на источник сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Как сообщил источник "Суспільне", это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

Информацию о состоянии судна на данный момент источник не уточнил.

Напомним

О ночной атаке на российский патрульный корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии во временно оккупированном Крыму сообщили российские паблики.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ЗМІ: ураження російського корабля "Сергей Котов" підтверджують, це спецоперація ГУР
Media: Russian ship "Sergei Kotov" hit is confirmed, it was a special operation of the DIU
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