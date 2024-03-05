СМИ: поражение российского корабля "Сергей Котов" подтверждают, это спецоперация ГУР
Киев • УНН
Как сообщается, украинские военные провели спецоперацию по поражению российского сторожевого корабля "Сергей Котов" в оккупированном Крыму.
Украинские военные поразили в оккупированном Крыму корабль "Сергей Котов" черноморского флота россии, со ссылкой на источник сообщает "Суспільне", пишет УНН.
Детали
Как сообщил источник "Суспільне", это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.
Информацию о состоянии судна на данный момент источник не уточнил.
Напомним
О ночной атаке на российский патрульный корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии во временно оккупированном Крыму сообщили российские паблики.
СМИ: поражение российского корабля "Сергей Котов" подтверждают, это спецоперация ГУР
Как сообщается, украинские военные провели спецоперацию по поражению российского сторожевого корабля "Сергей Котов" в оккупированном Крыму.
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