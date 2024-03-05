СМИ: поражение российского корабля "Сергей Котов" подтверждают, это спецоперация ГУР

Украинские военные поразили в оккупированном Крыму корабль "Сергей Котов" черноморского флота россии, со ссылкой на источник сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Как сообщил источник "Суспільне", это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

Информацию о состоянии судна на данный момент источник не уточнил.

Напомним

О ночной атаке на российский патрульный корабль "Сергей Котов" в районе Феодосии во временно оккупированном Крыму сообщили российские паблики.