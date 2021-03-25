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ЗМІ: у Британії розпочалося розслідування проти колишнього прем'єра Девіда Кемерона

ЗМІ: у Британії розпочалося розслідування проти колишнього прем'єра Девіда Кемерона

Київ • УНН

 • 14942 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Британський наглядовий орган щодо лобістської діяльності почав розслідування можливого порушення експрем’єром Девідом Кемероном (2010-2016) відповідного законодавства, схваленого свого часу його ж кабінетом. Про це повідомляє в четвер газета The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Йдеться, за її даними, про лобіювання Кемероном колишніх колег на Вайтхоллі (лондонська вулиця, на якій розташовані головні урядові установи країни) з метою отримання компанією фінансових послуг Greensill Capital держкредитування, призначеного для великих фірм в умовах пандемії коронавірусу. Ці кроки були зроблені всього за кілька місяців до банкрутства даної фірми в березні цього року.

Відповідно до законодавства Великої Британії, будь-хто, хто просуває за винагороду інтереси третьої сторони в органах державної влади, спочатку повинен зареєструватися в офіційному урядовому реєстрі лобістів. Невиконання цієї вимоги може спричинити за собою цивільно-правове стягнення — штраф в розмірі 7,5 тис. фунтів (більше 10 тис. доларів США) або, у випадку серйозних порушень, — кримінальне переслідування.

Колишній глава уряду, як стверджується, безпосередньо зв’язувався з міністерством фінансів, направив в тому числі кілька текстових повідомлень главі Мінфіну Ріші Сунако, а також з Даунінг-стріт, 10 і Банком Англії. Подібні спроби були безуспішними, але викликали питання щодо справедливого доступу до державного фінансування.

Управління реєстру лобістів-консультантів (The Office of the Register of Consultant Lobbyists) поінформувало в середу про те, що “розслідує, чи брав участь Девід Кемерон в лобістській діяльності”, будучи незареєстрованим в такій якості.

У понеділок впливова група депутатів від правлячої Консервативної партії заблокувала спробу провести парламентське розслідування діяльності Кемерона в зв’язку з Greensill Capital. Він працював на фірму в якості радника з 2018 року.

Довідка

Девід Кемерон покинув пост британського прем’єра 13 липня 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС, на якому прихильники Брюсселя зазнали поразки.

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