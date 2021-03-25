СМИ: в Британии началось расследование против бывшего премьера Дэвида Кэмерона

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Британский надзорный орган по лоббистской деятельности начал расследование возможного нарушения экс-премьером Дэвидом Кэмероном (2010-2016) соответствующего законодательства, одобренного в свое время его же кабинетом. Об этом сообщает в четверг газета The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Речь идет, по ее данным, о лоббировании Кэмероном бывших коллег на Уайтхолле (лондонская улица, на которой расположены главные правительственные учреждения страны) с целью получения компанией финансовых услуг Greensill Capital госкредитования, предназначенного для крупных фирм в условиях пандемии коронавируса. Эти шаги были предприняты всего за несколько месяцев до банкротства данной фирмы в марте этого года.

В соответствии с законодательством Великобритании, любой, кто продвигает за вознаграждение интересы третьей стороны в органах государственной власти, сначала должен зарегистрироваться в официальном правительственном реестре лоббистов. Невыполнение этого требования может повлечь за собой гражданско-правовое взыскание — штраф в размере 7,5 тыс. фунтов (более 10 тыс. долларов США) или, в cлучае серьезных нарушений, — уголовное преследование.

Бывший глава правительства, как утверждается, напрямую связывался с министерством финансов, направил в том числе несколько текстовых сообщений главе Минфина Риши Сунаку, а также с Даунинг-стрит, 10 и Банком Англии. Подобные попытки были безуспешными, но вызвали вопросы относительно справедливого доступа к государственному финансированию.

Управление реестра лоббистов-консультантов (The Office of the Register of Consultant Lobbyists) проинформировало в среду о том, что “расследует, участвовал ли Дэвид Кэмерон в лоббистской деятельности”, будучи незарегистрированным в таком качестве.

В понедельник влиятельная группа депутатов от правящей Консервативной партии заблокировала попытку провести парламентское расследование деятельности Кэмерона в связи с Greensill Capital. Он работал на фирму в качестве советника с 2018 года.

Справка

Дэвид Кэмерон покинул пост британского премьера 13 июля 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС, на котором сторонники Брюссела потерпели поражение.

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