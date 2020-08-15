Зі злиднів у рекордні прибутки: новий керівник Українського Дунайського пароплавства розповів, як оживає державний флот

КИЇВ. 15 серпня. УНН. За перше півріччя 2020 року державна компанія Українське Дунайське пароплавство (УДП) показала рекордний фінансовий результат — 34,6 млн грн. Це в 70 разів більше, ніж 2018 року. Секрет успіху не хитромудрий — зміна менеджменту. Про свої плани та перспективи відродження українського судноплавства розповів в інтерв’ю УНН керівник УДП Олексій Хомяков.

Олексій Хомяков був призначений керівником УДП наприкінці минулого року. Це кандидатура міністра інфраструктури Владислава Криклія, який звільнив попередника Дмитра Чалого з величезним скандалом. Міністр заявляв, що Чалий навмисно доводив Українське Дунайське пароплавство — одну з найбільших державних судноплавних компаній Європи — до банкрутства, аби купити її “з молотка”. Тому завданням перед новим керівником Олексієм Хомяковим від міністра було: вивести компанію зі злиднів у прибуток та розслідувати всі злодіяння колишнього керівника.

З першим завданням Ви, вочевидь, впоралися на відмінно. Як вдалося досягти таких значних результатів?

Завдяки поглибленому та виваженому підходу до використання отримуваних доходів та оптимізації витрат підприємства, своєчасному прийняттю нелегких управлінських рішень щодо кадрової, фрахтової і ремонтної політики, прискоренню комунікацій усередині колективу і багатьом іншим суб’єктивним та об’єктивним причинам. До того ж ми швидко адаптувалися під нові ринкові умови, що виникли через коронавірус та коронакризу.

Які плани? Чи є розуміння, як відродити потенційно привабливий, але такий занедбаний державний актив?

Робити прогнози — справа невдячна, особливо в умовах глобальної економічної кризи. Проте ми оптимістично дивимося у майбутнє. За результатами 2020 року заплановано отримати 973 млн грн виручки, 45,9 млн грн прибутку від операційної діяльності та 74,8 млн грн виплат на користь держави.

І вже є підстави говорити, що ми впевнено йдемо по шляху виконання цього амбітного плану. За результатами І півріччя 2020 року ми не тільки виконали всі поставлені завдання, але й за низкою показників досягли нових рекордних показників, зокрема, в частині чистого прибутку (34,6 млн грн), ще більш зміцнивши позиції пароплавства. Цим ми заклали міцний фундамент для подальшого розвитку підприємства. Звичайно, попереду ще багато випробувань, оскільки багато боргів попередніх років необхідно буде реструктуризувати та покращити показники ліквідності з метою поступового залучення стратегічних партнерів та початку роботи з інституційними кредиторами.

Наша мета — вибудувати в компанії стійкі бізнес-процеси, створити підґрунтя для нового організаційного розвитку підприємства в умовах нової технічної революції та неминучої автоматизації процесів. Це довгий шлях, і його успіх також залежить від політичних, економічних та технологічних факторів.

Нами була розпочата масштабна робота щодо оптимізації та продажу непрофільних активів компанії. Ми попередньо маємо перелік приблизно 20 об’єктів, які вже багато років не використовуються, а витрати на їх утримання або володіння є суттєвими, що робить підприємство менш конкурентоздатним.

Ми також усвідомлюємо, що важливою умовою для успішного довгострокового розвитку є висококваліфіковані та мотивовані співробітники. Як роботодавець ми прагнемо підвищити рівень заробітної платні, зробити його на рівні європейських компаній-конкурентів й вище, а також створити умови, у яких запис про роботу в УДП був би найбільшою цінністю, оскільки б працювала сила бренду УДП.

Як щодо другого завдання від міністра: провести аудит злодіянь попередника? Адже факти кричущі. Чого вартує лише викрадення 32 ліхтерів (баржі) вартістю 5 млн доларів.

Від перших днів своєї роботи ми демонструємо відкритість та максимальну прозорість своєї роботи. Нами, поряд з раніше проведеним внутрішнім аудитом Міністерства інфраструктури, було ініційовано проведення позапланового внутрішнього аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності УДП. Результати внутрішнього аудиту ми нещодавно оприлюднили на нашій Facebook-сторінці, дотримуючись прозорості в роботі і висвітленні всіх аспектів діяльності підприємства.

Як вже повідомлялося ЗМІ, за результатами внутрішнього аудиту було відкрито низку кримінальних проваджень щодо заволодіння майном компанії, укладанням договорів на вкрай невигідних умовах для УДП, надлишкових витрат під час ремонту, порушення вимог чинного законодавства та інших правопорушень.

Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Правоохоронні органи повинні встановити істину та притягнути до відповідальності винних осіб. Кожна особа, у протиправних діях якої є склад злочину, має нести відповідальність відповідно до закону. Ми негайно відсторонили від виконання службових обов’язків усіх, хто був причетний до грубих порушень.

УДП будує своє нове майбутнє, у якому домінують принципи відкритих і прозорих бізнес-практик, здатних забезпечити високі результати, дотримання норм законодавства України та впровадження цінностей соціально-відповідального бізнесу.

Які перспективи у річкового флоту, суднобудівельників та Українського Дунайського пароплавства?

Річковий транспорт є найбільш дешевим, екологічним та ефективним у всьому світі. Україна має колосальний потенціал внутрішніх водних шляхів, але, на жаль, він зараз залишається нереалізованим та використовується тільки на 10-15%. Особливе місце в державній політиці розвитку інфраструктури України в найближчій перспективі посідатиме внутрішній водний транспорт. До прикладу, ми очікуємо зростання обсягу перевезень річкою Дніпро щонайменше на 8 млн тонн щорічно. Враховуючи експлуатаційний вік більшості штовхачів та барж, що використовуються на Дніпрі, у основних гравців ринку є нагальна потреба в новому суднобудуванні для задоволення попиту на зростаючому ринку перевезень річкою Дніпро.

Разом з тим, розвиток перевезень як вантажних, так і пасажирських річковим транспортом сприяло б розвантаженню залізниці, знизило б навантаження на автошляхи, покращило б екологічну ситуацію та в цілому б сприяло залученню інвестицій в суднобудування та суміжні галузі економіки. Тобто, основні драйвери зростання як у перевезень річковим транспортом, так і у суднобудівельників безумовно є, питання лише у виваженій державній політиці та залученні інвестицій для різних гравців ринку.

Ми також плануємо поступово розпочати надавати клієнтам на річці Дніпро флот, здатний обслуговувати потреби основних експортних компаній України. Таким чином ми зробимо гідну альтернативу залізничним перевезенням. Для цього ми разом з Міністерством інфраструктури України працюємо над комплексною програмою суднобудування та залученням фінансування, оскільки це повністю відповідає політиці сталого розвитку держави Україна. УДП є унікальним підприємством, оскільки, окрім власного флоту, має в своїй структурі Кілійський суднобудівельний-судноремонтний завод, який здатен виконати програму з побудови нових плаводиниць поряд з іншими поважними підприємствами галузі.

Протягом найближчих 5 років УДП планує залучити до 200 млн євро, які спрямуємо на модернізацію флоту, а також побудову нових одиниць у кооперації з провідними судноверфями світу.

Ми бачимо УДП як міжнародного мультимодального перевізника широкого спектру вантажів, з можливістю перевантаження товарів з річкового транспорту на морський або залізничний у будь-якій точці Європи, ключового для нас ринку.