Из нищеты в рекордные прибыли: новый руководитель Украинского Дунайского пароходства рассказал, как оживает государственный флот

КИЕВ. 15 августа. УНН. За первое полугодие 2020 года государственная компания Украинское Дунайское пароходство (УДП) показала рекордный финансовый результат - 34,6 млн грн. Это в 70 раз больше, чем в 2018 году. Секрет успеха не хитроумный - смена менеджмента. О своих планах и перспективах возрождения украинского судоходства рассказал в интервью УНН руководитель УДП Алексей Хомяков.

Алексей Хомяков был назначен руководителем УДП в конце прошлого года. Это кандидатура министра инфраструктуры Владислава Криклия, который уволил предшественника Дмитрия Чалого с огромным скандалом. Министр заявил, что Чалый намеренно доводил Украинское Дунайское пароходство - одну из крупнейших государственных судоходных компаний Европы - к банкротству, чтобы купить ее "с молотка". Поэтому задачей перед новым руководителем Алексеем Хомяковым от министра было: вывести компанию из нищеты в прибыль и расследовать все злодеяния бывшего руководителя.

С первой задачей Вы, очевидно, справились на отлично. Как удалось достичь столь значительных результатов?

Благодаря углубленному и взвешенному подходу к использованию получаемых доходов и оптимизации расходов предприятия, своевременному принятию нелегких управленческих решений по кадровой, фрахтовой и ремонтной политике, ускорению коммуникаций внутри коллектива и многим другим субъективным и объективным причинам. К тому же мы быстро адаптировались под новые рыночные условия, возникшие из-за коронавируса и коронакризиса.

Какие планы? Есть понимание, как возродить потенциально привлекательный, но такой заброшенный государственный актив?

Делать прогнозы - дело неблагодарное, особенно в условиях глобального экономического кризиса. Однако мы оптимистично смотрим в будущее. По результатам 2020 года запланировано получить 973 млн грн выручки, 45,9 млн грн прибыли от операционной деятельности и 74,8 млн грн выплат в пользу государства.

И уже есть основания говорить, что мы уверенно идем по пути выполнения этого амбициозного плана. По результатам I полугодия 2020 года мы не только выполнили все поставленные задачи, но и по ряду показателей достигли новых рекордных показателей, в частности, в части чистой прибыли (34,6 млн грн), еще более укрепив позиции пароходства. Этим мы заложили прочный фундамент для дальнейшего развития предприятия. Конечно, впереди еще много испытаний, поскольку много долгов предыдущих лет необходимо будет реструктуризировать и улучшить показатели ликвидности с целью постепенного привлечения стратегических партнеров и начала работы с институциональными кредиторами.

Наша цель - выстроить в компании устойчивые бизнес-процессы, создать основу для нового организационного развития предприятия в условиях новой технической революции и неминуемой автоматизации процессов. Это долгий путь, и его успех также зависит от политических, экономических и технологических факторов.

Нами была начата масштабная работа по оптимизации и продаже непрофильных активов компании. Мы предварительно имеем перечень примерно 20 объектов, которые уже много лет не используются, а расходы на их содержание или владение ими являются существенными, что делает предприятие менее конкурентоспособным.

Мы также осознаем, что важным условием для успешного долгосрочного развития являются высококвалифицированные и мотивированные сотрудники. Как работодатель мы стремимся повысить уровень заработной платы, сделать его на уровне европейских компаний-конкурентов и выше, а также создать условия, в которых запись о работе в УДП была бы самой большой ценностью, поскольку бы работала сила бренда УДП.

Как насчет второго задания от министра: провести аудит злодеяний предшественника? Ведь факты вопиющие. Чего стоит только похищение 32 лихтеров (баржи) стоимостью 5 млн долларов.

С первых дней своей работы мы демонстрируем открытость и максимальную прозрачность своей работы. Нами, наряду с ранее проведенным внутренним аудитом Министерства инфраструктуры, было инициировано проведение внепланового внутреннего аудита соответствия и финансового аудита деятельности УДП. Результаты внутреннего аудита мы недавно обнародовали на нашей Facebook-странице, соблюдая прозрачность в работе и освещение всех аспектов деятельности предприятия.

Как уже сообщалось СМИ, по результатам внутреннего аудита был открыт ряд уголовных производств относительно завладения имуществом компании, заключения договоров на крайне невыгодных условиях для УДП, избыточных расходов при ремонте, нарушений требований действующего законодательства и иных правонарушений.

Проводятся все необходимые следственные действия. Правоохранительные органы должны установить истину и привлечь к ответственности виновных лиц. Каждый человек, в противоправных действиях которого имеется состав преступления, должен нести ответственность в соответствии с законом. Мы немедленно отстранили от исполнения служебных обязанностей всех, кто был причастен к грубым нарушениям.

УДП строит свое новое будущее, в котором доминируют принципы открытых и прозрачных бизнес-практик, способных обеспечить высокие результаты, соблюдение норм законодательства Украины и внедрение ценностей социально-ответственного бизнеса.

Какие перспективы у речного флота, судостроителей и Украинского Дунайского пароходства?

Речной транспорт является наиболее дешевым, экологическим и эффективным во всем мире. Украина имеет колоссальный потенциал внутренних водных путей, но, к сожалению, он сейчас остается нереализованным и используется только на 10-15%. Особое место в государственной политике развития инфраструктуры Украины в ближайшей перспективе будет занимать внутренний водный транспорт. К примеру, мы ожидаем рост объема перевозок по Днепру минимум на 8 млн тонн ежегодно. Учитывая эксплуатационный возраст большинства толкателей и барж, используемых на Днепре, у основных игроков рынка есть необходимость в новом судостроении для удовлетворения спроса на растущем рынке перевозок по Днепру.

Вместе с тем, развитие перевозок как грузовых, так и пассажирских речным транспортом способствовало бы разгрузке железной дороги, снизило бы нагрузку на автодороги, улучшило бы экологическую ситуацию и в целом способствовало бы привлечению инвестиций в судостроение и смежные отрасли экономики. То есть, основные драйверы роста как у перевозок речным транспортом, так и у судостроителей безусловно есть, вопрос только во взвешенной государственной политике и привлечении инвестиций для различных игроков рынка.

Мы также планируем постепенно начать предоставлять клиентам на реке Днепр флот, способный обслуживать потребности основных экспортных компаний Украины. Таким образом мы сделаем достойную альтернативу железнодорожным перевозкам. Для этого мы совместно с Министерством инфраструктуры Украины работаем над комплексной программой судостроения и привлечением финансирования, поскольку это полностью соответствует политике устойчивого развития государства Украина. УДП является уникальным предприятием, поскольку, кроме собственного флота, имеет в своей структуре Килийский судостроительный-судоремонтный завод, который способен выполнить программу по строительству новых плавединиц наряду с другими важными предприятиями отрасли.

В течение ближайших 5 лет УДП планирует привлечь до 200 млн евро, которые направим на модернизацию флота, а также строительство новых единиц в кооперации с ведущими судоверфями мира.

Мы видим УДП как международного мультимодального перевозчика широкого спектра грузов, с возможностью перегрузки товаров с речного транспорта на морской или железнодорожный в любой точке Европы, ключевого для нас рынка.