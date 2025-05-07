Житомирщина зазнала атаки рф "шахедами": показали наслідки
Київ • УНН
Вночі Житомирщина зазнала атаки шахедів, пошкоджено приватний сектор у Житомирському районі. Виникла пожежа, пошкоджено будинки, але жертв немає.
Житомирська область уночі зазнала атаки російських військ ударними дронами, є пошкодження у приватному секторі у Житомирському районі, виникла пожежа, пошкоджено будинки, жертв немає, повідомив у середу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі Житомирщина знову опинилася під ударом ворога. Через атаку шахедів постраждав приватний сектор в Житомирському районі. Зокрема виникла пожежа в господарчій будівлі, вибуховою хвилею та осколками пошкодило житлові будинки. За попередньою інформацією, внаслідок події жертв та постраждалих немає
З його слів, пожежу рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Піротехніки ДСНС провели обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.
Атака рф на Київ зачепила чотири райони, уже 6 постраждалих: показали наслідки07.05.25, 08:48 • 3532 перегляди
ГУ ДСНС у Житомирській області показала наслідки атаки рф.