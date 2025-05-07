Житомирская область подверглась атаке рф "шахедами": показали последствия
Киев • УНН
Ночью Житомирская область подверглась атаке шахедов, поврежден частный сектор в Житомирском районе. Возник пожар, повреждены дома, но жертв нет.
Житомирская область ночью подверглась атаке российских войск ударными дронами, есть повреждения в частном секторе в Житомирском районе, возник пожар, повреждены дома, жертв нет, сообщил в среду глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью Житомирщина снова оказалась под ударом врага. Из-за атаки шахедов пострадал частный сектор в Житомирском районе. В частности, возник пожар в хозяйственной постройке, взрывной волной и осколками повредило жилые дома. По предварительной информации, в результате происшествия жертв и пострадавших нет
По его словам, пожар спасателям удалось оперативно ликвидировать. Пиротехники ГСЧС провели обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов.
Атака рф на Киев задела четыре района, уже 6 пострадавших: показали последствия07.05.25, 08:48 • 3030 просмотров
ГУ ГСЧС в Житомирской области показала последствия атаки рф.