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Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий
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Житомирская область подверглась атаке рф "шахедами": показали последствия

Киев • УНН

 • 5756 просмотра

Ночью Житомирская область подверглась атаке шахедов, поврежден частный сектор в Житомирском районе. Возник пожар, повреждены дома, но жертв нет.

Житомирская область подверглась атаке рф "шахедами": показали последствия

Житомирская область ночью подверглась атаке российских войск ударными дронами, есть повреждения в частном секторе в Житомирском районе, возник пожар, повреждены дома, жертв нет, сообщил в среду глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью Житомирщина снова оказалась под ударом врага. Из-за атаки шахедов пострадал частный сектор в Житомирском районе. В частности, возник пожар в хозяйственной постройке, взрывной волной и осколками повредило жилые дома. По предварительной информации, в результате происшествия жертв и пострадавших нет

- написал Бунечко.

По его словам, пожар спасателям удалось оперативно ликвидировать. Пиротехники ГСЧС провели обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов.

Атака рф на Киев задела четыре района, уже 6 пострадавших: показали последствия07.05.25, 08:48 • 3030 просмотров

ГУ ГСЧС в Житомирской области показала последствия атаки рф.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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