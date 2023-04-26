Жоравович розповів, як АРМА бореться із заниженими цінами на майданчиках з продажу арештованих активів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. При реалізації арештованих активів, які передані до АРМА, оцінка активу покладається на майданчик, якому доручено провести аукціон. Втім бувають випадки, коли оцінювачі занижують ціну. Про це в інтерв’ю УНН розповів т.в.о. директора Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Дмитро Жоравович.
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За його словами, у таких випадках, якщо аукціон ще не проведений, АРМА звертається до майданчика з обґрунтованими претензіями, аби провести нову оцінку.
“У нас є приклад роботи з державним підприємством “СЕТАМ”, яке в кінці 2021 року реалізувало соняшникову олію за 93 млн грн. Перед торгами цей актив спочатку було оцінено в 40 млн грн, тобто стартова ціна мала б скласти 40 млн. Дізнавшись про це, ми звернулись до підприємства з обґрунтованими претензіями щодо оцінки, і, як наслідок, майно оцінили вже у понад 80 млн. В ході торгів ціна зросла ще на 10%, тож актив продали за ринковою вартістю”, - розповів Жоравович.
Він також зазначив, що були й випадки, коли порушення виявляли вже після обрання переможця аукціону. Тоді АРМА відмовлялося підписувати протокол.
”Інший приклад – теж пов’язаний з “СЕТАМ” – партія мобільних телефонів, арештована детективами НАБУ. Відбулась оцінка, торги і навіть був визначений переможець. Але коли ми перед затвердженням протоколу торгів вивчили документи, то виявили близько 10 порушень, з’ясувалось, що в оцінювача не було навіть належним чином оформленого сертифіката.
Звісно, ми не підписали протокол і справа дійшла до суду. Наразі Верховний Суд частково задовольнив нашу касаційну скаргу, постановивши, що АРМА має повне право знімати актив з торгів, якщо виявляє факти заниження оцінки майна”, - зазначив очільник Нацагентства.
Нагадаємо
Раніше Дмитро Жоравович розповів, що за час повномасштабної війни держбюджет отримав 1,5 млрд грн за рахунок арештованих активів.