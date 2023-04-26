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Жоравович розповів, як АРМА бореться із заниженими цінами на майданчиках з продажу арештованих активів

Жоравович розповів, як АРМА бореться із заниженими цінами на майданчиках з продажу арештованих активів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. При реалізації арештованих активів, які передані до АРМА, оцінка активу покладається на майданчик, якому доручено провести аукціон. Втім бувають випадки, коли оцінювачі занижують ціну. Про це в інтерв’ю УНН розповів т.в.о. директора Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Дмитро Жоравович.

Деталі

За його словами, у таких випадках, якщо аукціон ще не проведений, АРМА звертається до майданчика з обґрунтованими претензіями, аби провести нову оцінку.

“У нас є приклад роботи з державним підприємством “СЕТАМ”, яке в кінці 2021 року реалізувало соняшникову олію за 93 млн грн. Перед торгами цей актив спочатку було оцінено в 40 млн грн, тобто стартова ціна мала б скласти 40 млн. Дізнавшись про це, ми звернулись до підприємства з обґрунтованими претензіями щодо оцінки, і, як наслідок, майно оцінили вже у понад 80 млн. В ході торгів ціна зросла ще на 10%, тож актив продали за ринковою вартістю”, - розповів Жоравович.

Він також зазначив, що були й випадки, коли порушення виявляли вже після обрання переможця аукціону. Тоді АРМА відмовлялося підписувати протокол.

”Інший приклад – теж пов’язаний з “СЕТАМ” – партія мобільних телефонів, арештована детективами НАБУ. Відбулась оцінка, торги і навіть був визначений переможець. Але коли ми перед затвердженням протоколу торгів вивчили документи, то виявили близько 10 порушень, з’ясувалось, що в оцінювача не було навіть належним чином оформленого сертифіката.

Звісно, ми не підписали протокол і справа дійшла до суду. Наразі Верховний Суд частково задовольнив нашу касаційну скаргу, постановивши, що АРМА має повне право знімати актив з торгів, якщо виявляє факти заниження оцінки майна”, - зазначив очільник Нацагентства.

Нагадаємо

Раніше Дмитро Жоравович розповів, що за час повномасштабної війни держбюджет отримав 1,5 млрд грн за рахунок арештованих активів. 

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