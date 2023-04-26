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Жоравович рассказал, как АРМА борется с заниженными ценами на площадках по продаже арестованных активов

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. При реализации арестованных активов, которые переданы в АРМА, оценка актива возлагается на площадку, которой поручено провести аукцион. Впрочем бывают случаи, когда оценщики занижают цену. Об этом в интервью УНН рассказал в.и.о. директора Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений Дмитрий Жоравович.

Детали

По его словам, в таких случаях, если аукцион еще не проведен, АРМА обращается к площадке с обоснованными претензиями, чтобы провести новую оценку.

“У нас есть пример работы с государственным предприятием “СЕТАМ”, которое в конце 2021 года реализовало подсолнечное масло за 93 млн грн. Перед торгами этот актив изначально был оценен в 40 млн грн, то есть стартовая цена должна была бы составить 40 млн. Узнав об этом, мы обратились к предприятию с обоснованными претензиями по оценке, и, как следствие, имущество оценили уже более чем в 80 млн. В ходе торгов цена выросла еще на 10%, поэтому актив продали по рыночной стоимости”, - рассказал Жоравович.

Он также отметил, что были и случаи, когда нарушения выявляли уже после избрания победителя аукциона. Тогда АРМА отказывалось подписывать протокол.

”Другой пример – тоже связан с “СЕТАМ” – партия мобильных телефонов, арестованная детективами НАБУ. Состоялась оценка, торги и даже был определен победитель. Но когда мы перед утверждением протокола торгов изучили документы, то обнаружили около 10 нарушений, выяснилось, что у оценщика не было даже должным образом оформленного сертификата.

Конечно, мы не подписали протокол и дело дошло до суда. Сейчас Верховный Суд частично удовлетворил нашу кассационную жалобу, постановив, что АРМА имеет полное право снимать актив с торгов, если обнаруживает факты занижения оценки имущества”, - отметил глава Нацагентства.

Напомним

Ранее Дмитрий Жоравович рассказал, что за время полномасштабной войны госбюджет получил 1,5 млрд грн за счет арестованных активов. 

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