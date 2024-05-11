Жодних підстав для оголошення евакуації з Харкова наразі немає - голова ОВА
Київ • УНН
Незважаючи на активні бойові дії на півночі Харківської області, наразі немає підстав для оголошення евакуації з Харкова, оскільки ситуація перебуває під повним контролем.
Незважаючи на активні бойові дії на півночі Харківщини підстав для оголошення евакуації з Харкова наразі немає. Про це під час брифінгу у суботу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент УНН.
По місту Харків жодних підстав для оголошення для проведення евакуації наразі немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Так, звичайно, може ескалація, тиск його може посилюватися, він може посилювати свою військову присутність. Ми розуміємо ще можливі напрямки, за яким він може діяти. Однак, ніяких загроз для міста Харкова немає
Він додав, що ОВА буде моніторити ситуацію і комунікуватиме з місцевим населенням.
"По евакуації з Харкова, то люди самостійно приймають рішення за межі міста, або залишатися в ньому", - додав Синєгубов.
За його словами, панічних настроїв і тенденцій щодо масового виїзду з міста не фіксується.
"Харків’яни вже проходили досить багато викликів. І щодо панічних настроїв, то ми їх спостерігали вже два місяці. І ворог нам цьому сприяв, розповсюджуючи ІПСО певного рівня, що буде захоплений Харків, оточений Харків. Ми бачимо, що наші військові позиції тримають і ситуація повністю контрольована", - зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо
На півночі Харківщини тривають активні бойові дії, ворог намагається просунутися вглиб території області. Однак, ситуація повністю контрольована.