Никаких оснований для объявления эвакуации из Харькова пока нет - глава ОГА

Несмотря на активные боевые действия на севере Харьковщины оснований для объявления эвакуации из Харькова пока нет. Об этом во время брифинга в субботу рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает корреспондент УНН.

По городу Харьков никаких оснований для объявления для проведения эвакуации пока нет. Мы четко понимаем, какие силы враг применяет на севере нашей территории. Да, конечно, может эскалация, давление его может усиливаться, он может усиливать свое военное присутствие. Мы понимаем еще возможные направления, по которым он может действовать. Однако, никаких угроз для города Харькова нет - сказал Синегубов.

Он добавил, что ОВА будет мониторить ситуацию и коммуницировать с местным населением.

"По эвакуации из Харькова, то люди самостоятельно принимают решение за пределы города, или оставаться в нем", - добавил Синегубов.

По его словам, панических настроений и тенденций по массовому выезду из города не фиксируется.

"Харьковчане уже проходили достаточно много вызовов. И относительно панических настроений, то мы их наблюдали уже два месяца. И враг нам этому способствовал, распространяя ИПСО определенного уровня, что будет захвачен Харьков, окружен Харьков. Мы видим, что наши военные позиции держат и ситуация полностью контролируется", - отметил глава ОГА.

Напомним

На севере Харьковщины продолжаются активные боевые действия, враг пытается продвинуться вглубь территории области. Однако, ситуация полностью контролируется.