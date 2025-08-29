Жінка зі Святогірська передавала дані про ЗСУ на Донеччині ворогу, їй загрожує довічне

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
06:38 • 12956 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 14583 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 21191 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 45788 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 56185 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 129265 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 68523 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 77769 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113032 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 126671 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
32%
752мм
Популярнi новини
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29 серпня, 00:54 • 18879 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану29 серпня, 01:44 • 16761 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 17519 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 14869 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією04:31 • 10044 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 21188 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 45785 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 67329 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 129264 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 205378 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 132138 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 162237 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 164214 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 153860 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 184311 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
ChatGPT
Ракетна система С-400
The Hill

Жінка зі Святогірська передавала дані про ЗСУ на Донеччині ворогу, їй загрожує довічне

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

Мешканка Святогірська коригувала ворожий вогонь по українських захисниках на Донеччині. Їй загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Жінка зі Святогірська передавала дані про ЗСУ на Донеччині ворогу, їй загрожує довічне

У Святогірську викрили жінку, яка передавала ворогу дані про українських військових. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення. СБУ повідомляє, що зловмисниця коригувала ворожий вогонь по українських захисниках на Донеччині, пише УНН.

Деталі

Служба безпеки України затримала мешканку Святогірська, яка працювала на російські спецслужби. Під час окупації міста її завербували, а після звільнення змусили лишитися та збирати інформацію про українських військових.

Згодом до неї вийшов "куратор" – бойовик із російського підрозділу "БАРС-16". Він давав їй завдання: дізнаватися, де базуються українські захисники, куди вони рухаються і які мають укріплення на Лиманському напрямку.

Найбільше ворога цікавили укріпрайони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку

– повідомили в СБУ.

Жінка обходила місцевість, спілкувалася з жителями та під виглядом буденних розмов витягувала потрібні дані. Але СБУ крок за кроком фіксувала її дії й вчасно запобігла витоку важливої інформації.

Агентку затримали вдома. Їй вже оголошено підозру у держзраді, скоєній під час воєнного стану. Суд відправив її під варту без права на заставу. Якщо провину доведуть – жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала агента фсб, який організовував схрони з вибухівкою у Запоріжжі29.08.25, 03:29 • 3814 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Донецька область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Запоріжжя