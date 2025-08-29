Жінка зі Святогірська передавала дані про ЗСУ на Донеччині ворогу, їй загрожує довічне
Київ • УНН
Мешканка Святогірська коригувала ворожий вогонь по українських захисниках на Донеччині. Їй загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
У Святогірську викрили жінку, яка передавала ворогу дані про українських військових. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення. СБУ повідомляє, що зловмисниця коригувала ворожий вогонь по українських захисниках на Донеччині, пише УНН.
Деталі
Служба безпеки України затримала мешканку Святогірська, яка працювала на російські спецслужби. Під час окупації міста її завербували, а після звільнення змусили лишитися та збирати інформацію про українських військових.
Згодом до неї вийшов "куратор" – бойовик із російського підрозділу "БАРС-16". Він давав їй завдання: дізнаватися, де базуються українські захисники, куди вони рухаються і які мають укріплення на Лиманському напрямку.
Найбільше ворога цікавили укріпрайони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку
Жінка обходила місцевість, спілкувалася з жителями та під виглядом буденних розмов витягувала потрібні дані. Але СБУ крок за кроком фіксувала її дії й вчасно запобігла витоку важливої інформації.
Агентку затримали вдома. Їй вже оголошено підозру у держзраді, скоєній під час воєнного стану. Суд відправив її під варту без права на заставу. Якщо провину доведуть – жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
