Эксклюзив
08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
28 августа, 15:40
Женщина из Святогорска передавала данные о ВСУ в Донецкой области врагу, ей грозит пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 1866 просмотра

Жительница Святогорска корректировала вражеский огонь по украинским защитникам в Донецкой области. Ей грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Женщина из Святогорска передавала данные о ВСУ в Донецкой области врагу, ей грозит пожизненное заключение

В Святогорске разоблачили женщину, которая передавала врагу данные об украинских военных. Теперь ей грозит пожизненное заключение. СБУ сообщает, что злоумышленница корректировала вражеский огонь по украинским защитникам в Донецкой области, пишет УНН.

Детали

Служба безопасности Украины задержала жительницу Святогорска, которая работала на российские спецслужбы. Во время оккупации города ее завербовали, а после освобождения заставили остаться и собирать информацию об украинских военных.

Впоследствии к ней вышел "куратор" – боевик из российского подразделения "БАРС-16". Он давал ей задания: узнавать, где базируются украинские защитники, куда они движутся и какие имеют укрепления на Лиманском направлении.

Больше всего врага интересовали укрепрайоны, огневые позиции и маршруты движения подразделений Третьего армейского корпуса ВСУ на Лиманском направлении

– сообщили в СБУ.

Женщина обходила местность, общалась с жителями и под видом обыденных разговоров вытягивала нужные данные. Но СБУ шаг за шагом фиксировала ее действия и вовремя предотвратила утечку важной информации.

Агентку задержали дома. Ей уже объявлено подозрение в госизмене, совершенной во время военного положения. Суд отправил ее под стражу без права на залог. Если вину докажут – женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Степан Гафтко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Донецкая область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Запорожье