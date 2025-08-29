Женщина из Святогорска передавала данные о ВСУ в Донецкой области врагу, ей грозит пожизненное заключение

В Святогорске разоблачили женщину, которая передавала врагу данные об украинских военных. Теперь ей грозит пожизненное заключение. СБУ сообщает, что злоумышленница корректировала вражеский огонь по украинским защитникам в Донецкой области, пишет УНН.

Детали

Служба безопасности Украины задержала жительницу Святогорска, которая работала на российские спецслужбы. Во время оккупации города ее завербовали, а после освобождения заставили остаться и собирать информацию об украинских военных.

Впоследствии к ней вышел "куратор" – боевик из российского подразделения "БАРС-16". Он давал ей задания: узнавать, где базируются украинские защитники, куда они движутся и какие имеют укрепления на Лиманском направлении.

Больше всего врага интересовали укрепрайоны, огневые позиции и маршруты движения подразделений Третьего армейского корпуса ВСУ на Лиманском направлении – сообщили в СБУ.

Женщина обходила местность, общалась с жителями и под видом обыденных разговоров вытягивала нужные данные. Но СБУ шаг за шагом фиксировала ее действия и вовремя предотвратила утечку важной информации.

Агентку задержали дома. Ей уже объявлено подозрение в госизмене, совершенной во время военного положения. Суд отправил ее под стражу без права на залог. Если вину докажут – женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

