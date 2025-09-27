$41.490.00
15:30 • 2646 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 50724 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 97314 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 40441 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 39357 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 36666 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26499 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 51669 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 53315 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 50072 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Жінка вдарила 4-річну дівчинку біля пекарні у Тернополі: яке покарання їй загрожує

Київ • УНН

 • 1424 перегляди

53-річна тернополянка вдарила 4-річну дівчинку біля пекарні. Їй загрожує штраф, громадські або виправні роботи.

Жінка вдарила 4-річну дівчинку біля пекарні у Тернополі: яке покарання їй загрожує

У Тернополі жінка біля пекарні вдарила 4-річну дівчинку. Їй загрожує штраф, громадські або виправні роботи, передає УНН із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Деталі

Про інцидент у Тернополі правоохоронцям повідомила мама дівчинки.

За словами заявниці, інцидент стався, коли вона зайшла в пекарню, а дівчинка залишилася біля входу.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили особу зловмисниці та розшукали її. Нею виявилася 53-річна тернополянка, яка не змогла пояснити свій вчинок.

Додамо

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару чи інших насильницьких дій, що спричинили фізичний біль, але не тілесні ушкодження).

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи строком до одного року.

На Львівщині побили дитину на території школи: відкрито провадження13.03.25, 12:56 • 46696 переглядiв

Антоніна Туманова

