Жінка вдарила 4-річну дівчинку біля пекарні у Тернополі: яке покарання їй загрожує
Київ • УНН
53-річна тернополянка вдарила 4-річну дівчинку біля пекарні. Їй загрожує штраф, громадські або виправні роботи.
У Тернополі жінка біля пекарні вдарила 4-річну дівчинку. Їй загрожує штраф, громадські або виправні роботи, передає УНН із посиланням на поліцію Тернопільської області.
Деталі
Про інцидент у Тернополі правоохоронцям повідомила мама дівчинки.
За словами заявниці, інцидент стався, коли вона зайшла в пекарню, а дівчинка залишилася біля входу.
За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили особу зловмисниці та розшукали її. Нею виявилася 53-річна тернополянка, яка не змогла пояснити свій вчинок.
Додамо
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару чи інших насильницьких дій, що спричинили фізичний біль, але не тілесні ушкодження).
Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи строком до одного року.
