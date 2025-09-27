Женщина ударила 4-летнюю девочку возле пекарни в Тернополе: какое наказание ей грозит
Киев • УНН
53-летняя жительница Тернополя ударила 4-летнюю девочку возле пекарни. Ей грозит штраф, общественные или исправительные работы.
В Тернополе женщина возле пекарни ударила 4-летнюю девочку. Ей грозит штраф, общественные или исправительные работы, передает УНН со ссылкой на полицию Тернопольской области.
Детали
Об инциденте в Тернополе правоохранителям сообщила мама девочки.
По словам заявительницы, инцидент произошел, когда она зашла в пекарню, а девочка осталась у входа.
С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленницы и разыскали ее. Ею оказалась 53-летняя тернопольчанка, которая не смогла объяснить свой поступок.
Добавим
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение удара или других насильственных действий, повлекших физическую боль, но не телесные повреждения).
Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы до 200 часов или исправительные работы сроком до одного года.
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство13.03.25, 12:56 • 46696 просмотров