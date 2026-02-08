Жест підтримки: представник Молдови Satoshi заспівав на Нацвідборі України

$43.140.00
50.900.00
ukenru
20:45 • 5976 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
20:13 • 10979 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 16437 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 21843 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 20340 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 23796 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 35412 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47435 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 42536 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32059 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
92%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Віктор Орбан назвав Україну ворогом7 лютого, 15:47 • 4222 перегляди
У Польщі затримали українця за спробу перевезення групи нелегальних мігрантівVideo7 лютого, 16:11 • 3618 перегляди
Бурштинська ТЕС припинила роботу через масовану атаку: місто залишилося без тепла та води – мерVideo7 лютого, 16:33 • 4838 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго7 лютого, 17:17 • 7768 перегляди
Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу7 лютого, 18:19 • 6702 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 27459 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 48687 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 43482 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 45317 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 58566 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Франція
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 15566 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 29814 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 32090 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 41024 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 44154 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Жест підтримки: представник Молдови Satoshi заспівав на Нацвідборі України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

На фінал українського Національного відбору на Євробачення-2026 завітав представник Молдови на майбутньому пісенному конкурсі - співак Satoshi. В кінці свого перформансу він вигукнув слова підтримки на адресу України і запевнив, що Молдова завжди була і буде українцям гарним другом і сусідом.

Жест підтримки: представник Молдови Satoshi заспівав на Нацвідборі України

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 запам’ятався не лише виступами українських конкурсантів, а й появою міжнародного гостя. Цього року шоу відвідав представник Молдови на майбутньому пісенному конкурсі - співак Satoshi, пише УНН.

 Деталі

Артист вийшов на сцену Нацвідбору з піснею "Viva, Moldova!". Саме з цим треком Satoshi представить Молдову у фіналі міжнародного пісенного конкурсу, що цього року відбудеться у Відні.

Виступ молдовського виконавця став знаковим моментом шоу, адже впродовж останніх шести років Нацвідбір України не відвідували учасники з інших країн.

Поява молдаванина додала події міжнародного контексту та підкреслила загальну тенденцію відкритості конкурсу до культурного обміну між країнами-учасницями Євробачення.

Зауважимо, що в кінці свого перформансу співак вигукнув слова підтримки на адресу України і запевнив, що Молдова завжди була і буде українцям гарним другом і сусідом.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, як Leleka перемогла на національному відборі на Євробачення. Співачка здобула максимальний бал як від суддів, так і від глядацької аудиторії.

"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629.01.26, 18:52 • 35695 переглядiв

Станіслав Кармазін

Культура
Музикант
Відень
Україна
Молдова