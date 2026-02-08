Жест підтримки: представник Молдови Satoshi заспівав на Нацвідборі України
На фінал українського Національного відбору на Євробачення-2026 завітав представник Молдови на майбутньому пісенному конкурсі - співак Satoshi. В кінці свого перформансу він вигукнув слова підтримки на адресу України і запевнив, що Молдова завжди була і буде українцям гарним другом і сусідом.
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 запам’ятався не лише виступами українських конкурсантів, а й появою міжнародного гостя. Цього року шоу відвідав представник Молдови на майбутньому пісенному конкурсі - співак Satoshi, пише УНН.
Артист вийшов на сцену Нацвідбору з піснею "Viva, Moldova!". Саме з цим треком Satoshi представить Молдову у фіналі міжнародного пісенного конкурсу, що цього року відбудеться у Відні.
Виступ молдовського виконавця став знаковим моментом шоу, адже впродовж останніх шести років Нацвідбір України не відвідували учасники з інших країн.
Поява молдаванина додала події міжнародного контексту та підкреслила загальну тенденцію відкритості конкурсу до культурного обміну між країнами-учасницями Євробачення.
Зауважимо, що в кінці свого перформансу співак вигукнув слова підтримки на адресу України і запевнив, що Молдова завжди була і буде українцям гарним другом і сусідом.
