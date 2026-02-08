Жест поддержки: представитель Молдовы Satoshi спел на Нацотборе Украины

$43.140.00
7 февраля, 20:45 • 6842 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 12108 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 17339 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 22791 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 20971 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 24102 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 35636 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47583 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 42741 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32160 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
публикации
Эксклюзивы
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго7 февраля, 17:17 • 8602 просмотра
Ограничения света 8 февраля: Укрэнерго вводит графики на все сутки7 февраля, 18:19 • 7724 просмотра
Протесты в Милане: тысячи людей выступили против Олимпиады-2026 и экологических последствий Игр7 февраля, 18:50 • 3734 просмотра
Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году21:21 • 4812 просмотра
Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорилисьPhoto21:42 • 3610 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 27843 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 49079 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 43817 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 45616 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 58966 просмотра
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вена
Франция
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 15754 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 30041 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 32284 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 41221 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 44344 просмотра
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Жест поддержки: представитель Молдовы Satoshi спел на Нацотборе Украины

Киев • УНН

 • 628 просмотра

На финал украинского Национального отбора на Евровидение-2026 приехал представитель Молдовы на будущем песенном конкурсе – певец Satoshi. В конце своего перформанса он выкрикнул слова поддержки в адрес Украины и заверил, что Молдова всегда была и будет украинцам хорошим другом и соседом.

Жест поддержки: представитель Молдовы Satoshi спел на Нацотборе Украины

Финал Национального отбора на Евровидение-2026 запомнился не только выступлениями украинских конкурсантов, но и появлением международного гостя. В этом году шоу посетил представитель Молдовы на предстоящем песенном конкурсе - певец Satoshi, пишет УНН.

 Детали

Артист вышел на сцену Нацотбора с песней "Viva, Moldova!". Именно с этим треком Satoshi представит Молдову в финале международного песенного конкурса, который в этом году состоится в Вене.

Выступление молдавского исполнителя стало знаковым моментом шоу, ведь на протяжении последних шести лет Нацотбор Украины не посещали участники из других стран.

Появление молдаванина добавило событию международный контекст и подчеркнуло общую тенденцию открытости конкурса к культурному обмену между странами-участницами Евровидения.

Отметим, что в конце своего перформанса певец выкрикнул слова поддержки в адрес Украины и заверил, что Молдова всегда была и будет украинцам хорошим другом и соседом.

Напомним

Ранее мы писали о том, как Leleka победила на национальном отборе на Евровидение. Певица получила максимальный балл как от судей, так и от зрительской аудитории.

"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629.01.26, 18:52 • 35696 просмотров

Станислав Кармазин

Культура
Музыкант
Вена
Украина
Молдова