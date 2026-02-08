Жест поддержки: представитель Молдовы Satoshi спел на Нацотборе Украины
Киев • УНН
На финал украинского Национального отбора на Евровидение-2026 приехал представитель Молдовы на будущем песенном конкурсе – певец Satoshi. В конце своего перформанса он выкрикнул слова поддержки в адрес Украины и заверил, что Молдова всегда была и будет украинцам хорошим другом и соседом.
Финал Национального отбора на Евровидение-2026 запомнился не только выступлениями украинских конкурсантов, но и появлением международного гостя. В этом году шоу посетил представитель Молдовы на предстоящем песенном конкурсе - певец Satoshi, пишет УНН.
Детали
Артист вышел на сцену Нацотбора с песней "Viva, Moldova!". Именно с этим треком Satoshi представит Молдову в финале международного песенного конкурса, который в этом году состоится в Вене.
Выступление молдавского исполнителя стало знаковым моментом шоу, ведь на протяжении последних шести лет Нацотбор Украины не посещали участники из других стран.
Появление молдаванина добавило событию международный контекст и подчеркнуло общую тенденцию открытости конкурса к культурному обмену между странами-участницами Евровидения.
Отметим, что в конце своего перформанса певец выкрикнул слова поддержки в адрес Украины и заверил, что Молдова всегда была и будет украинцам хорошим другом и соседом.
Напомним
Ранее мы писали о том, как Leleka победила на национальном отборе на Евровидение. Певица получила максимальный балл как от судей, так и от зрительской аудитории.
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629.01.26, 18:52 • 35696 просмотров