Жест поддержки: представитель Молдовы Satoshi спел на Нацотборе Украины

На финал украинского Национального отбора на Евровидение-2026 приехал представитель Молдовы на будущем песенном конкурсе – певец Satoshi. В конце своего перформанса он выкрикнул слова поддержки в адрес Украины и заверил, что Молдова всегда была и будет украинцам хорошим другом и соседом.