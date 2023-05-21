«Зернова ініціатива»: росія продовжує блокування порту «Південний»

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Як повідомили у міністерстві, 19 травня, було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів «Одеса» та «Чорноморськ». В інспекції і реєстрації суден на порт «Південний» росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

20 травня російська делегація в СКЦ погодилась провести 7 інспекцій вхідного флоту на порти «Одеса» та «Чорноморськ», але провела лише 2. Всі заявлені на порт «Південний» росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану.

21 травня заплановано лише 4 інспекцій, але знов без суден на порт «Південний».

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«Таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023. Наразі в порту «Південний» понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, в тому числі Африка та Азія, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини», - наголосили у міністерстві.

Порт «Південний» через брак флоту зупинено, додали у відомстві.

«Фактично росія не допускає його до участі в «Зерновій ініціативі», що є черговим грубим порушенням підписаної угоди. Таким чином росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність «Зернової угоди» і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт «Південний» є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів.

Росія вкотре демонструє, що для неї не існує ані норм міжнародного права, ані принципів. Країна-агресор не планує виконувати домовленості, під якими вона сама підписалась, і продовжує використовувати їжу як зброю в політиці шантажу.

Сподіваємося партнери по угоді знайдуть рішення. В протилежному випадку змушені констатувати, що «Зернова Ініціатива» не працює на умовах підписаної всіма сторонами угоди», - йдеться у заяві Мінрегіону.

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Нагадаємо

17 травня зернову угоду було продовжено ще на два місяці.