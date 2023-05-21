«Зерновая инициатива»: россия продолжает блокировать порт «Южный»
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Работа «Зерновой инициативы» возобновилась, но россия в Совместном координационном центре продолжает блокировать входной флот на наиболее глубоководный порт «Южный». Об этом сообщает со ссылкой на информацию Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Детали
Как сообщили в министерстве, 19 мая, было проинспектировано 3 судна, которые идут на загрузку в порты «Одесса» и «Черноморск». В инспекции и регистрации судов на порт «Южный» россия отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.
20 мая российская делегация в СКЦ согласилась провести 7 инспекций входного флота на порты «Одесса» и «Черноморск», но провела всего 2. Все заявленные на порт «Южный» россия вновь вычеркнула как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана.
21 мая запланировано только 4 инспекции, но снова без судов на порт «Южный».
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Цитата
«Такую деструктивную политику страна-агрессор осуществляет уже почти месяц, с 29 апреля 2023 года. Сейчас в порту «Южный» более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африка и Азия, должно быть загружено на 26 судов, которые продолжают ожидать в территориальных водах Турции», - подчеркнули в министерстве.
Порт «Южный» из-за нехватки флота остановлен, добавили в ведомстве.
«Фактически россия не допускает его к участию в «Зерновой инициативе», что является очередным грубым нарушением подписанного соглашения. Таким образом россия нашла новый путь, как снизить эффективность «Зернового соглашения» и соответственно снизить экспорт на потребности мира. Ведь порт «Южный» является крупнейшим портом по пропускной способности, и его исключение существенно повлияет на уменьшение экспортных объемов.
Россия еще раз демонстрирует, что для нее не существует ни норм международного права, ни принципов. Страна-агрессор не планирует выполнять договоренности, под которыми она сама подписалась, и продолжает использовать еду как оружие в политике шантажа.
Надеемся партнеры по сделке найдут решение. В противном случае вынуждены констатировать, что «Зерновая Инициатива» не работает на условиях подписанного всеми сторонами соглашения», - говорится в заявлении Минрегиона.
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Напомним
17 мая зерновое соглашение было продлено еще на два месяца.