Зерновое соглашение было решено продлить еще на два месяца - Эрдоган

Цитата

"Благодаря руководству Турции, конструктивному настрою россии и Украины и содействию ООН подписанное в Стамбуле 22 июля 2022 года соглашение несколько раз продлевалось. Последнее продление подходило к концу. Усилиями нашей страны, поддержкой наших российских друзей и вкладом наших украинских друзей было принято решение о продлении соглашения о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца", - сказал Эрдоган.

"Желаю, чтобы это решение, имеющее жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия и особенно для облегчения доступа к зерну стран, которые в нем нуждаются, было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия, чтобы обеспечить продление соглашения в следующем периоде, выполняя все условия. Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов в портах Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", - отметил президент Турции.

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.

В Стамбуле 11-12 мая состоялись двухдневные переговоры с представителями Турции, россии, Украины и ООН.