Землетрус у Марокко: кількість загиблих зросла до 800
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Потужний землетрус у Марокко став причиною загибелі понад 800 людей. Очікується, що кількість жертв зросте, оскільки рятувальники не можуть дістатися до всіх постраждалих районів, повідомляє АР, передає УНН.
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У п'ятницю ввечері в Марокко стався потужний землетрус, який викликав масштабні руйнування, та призвів до смерті понад 800 людей.
Більшість жертв загинула в селах в Атлаських горах, де будівлі не могли витримати поштовхи. У Марракеші також були пошкоджені історичні будівлі, в тому числі стіни старого міста, які входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Люди, які пережили землетрус, розповіли, що він був дуже сильним і викликав паніку. Вони вибігали на вулиці в жаху і недовірі.
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Рятувальники працювали всю ніч, щоб знайти вцілілих під уламками будівель. Вони закликали людей, які бачили руйнування, повідомляти про них, щоб вони могли допомогти.
Також очікується, що кількість жертв землетрусу зросте, оскільки рятувальникам важко дістатися до віддалених районів, які найбільше постраждали.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що унаслідок потужного землетрусу у Марокко магнітудою 7,2, загинули щонайменше 632 людини, ще 329 отримали поранення.