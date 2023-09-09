Землетрясение в Марокко: количество погибших возросло до 800

Детали

В пятницу вечером в Марокко произошло мощное землетрясение, которое вызвало масштабные разрушения, и привело к смерти более 800 человек.

Большинство жертв погибло в деревнях в Атласских горах, где здания не могли выдержать толчки. В Марракеше также были повреждены исторические здания, в том числе стены старого города, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Люди, пережившие землетрясение, рассказали, что оно было очень сильным и вызвало панику. Они выбегали на улицы в ужасе и недоверии.

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Спасатели работали всю ночь, чтобы найти уцелевших под обломками зданий. Они призвали людей, которые видели разрушения, сообщать о них, чтобы они могли помочь.

Также ожидается, что число жертв землетрясения возрастет, поскольку спасателям трудно добраться до отдаленных районов, которые больше всего пострадали.

Напомним

Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Марокко магнитудой 7,2, погибли по меньшей мере 632 человека, еще 329 получили ранения.