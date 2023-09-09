Землетрус у Марокко: кількість загиблих зросла до 632

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Відомо, що потужний землетрус магнітудою 7,2 стався в горах Високий Атлас у Марокко. Землетрус стався близько 23:00 за місцевим часом і був відчутний у багатьох містах Марокко, а також у Алжирі та Іспанії.

У результаті землетрусу загинуло щонайменше 632 людини, а понад 329 отримали поранення. Більшість жертв загинули у важкодоступних гірських районах, де багато будинків були побудовані з нестійких матеріалів.

У Марракеші, найближчому до епіцентру великому місті, деякі будинки в старому місті, яке є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обвалилися. Також були пошкоджені деякі будівлі в столиці Рабаті та інших великих містах.

Через це Міністерство внутрішніх справ Марокко закликало до спокою і повідомило, що уряд надає допомогу постраждалим.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що потужний землетрус, який стався в горах Високий Атлас у Марокко ввечері в п’ятницю, вбив щонайменше 296 людей, зруйнувавши будівлі та змусивши жителів великих міст покинути свої домівки.