Землетрясение в Марокко: количество погибших возросло до 632
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В результате мощного землетрясения в Марокко магнитудой 7,2, погибли по меньшей мере 632 человека, еще 329 получили ранения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Известно, что мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в горах Высокий Атлас в Марокко. Землетрясение произошло около 23:00 по местному времени и было ощутимо во многих городах Марокко, а также в Алжире и Испании.
В результате землетрясения погибло по меньшей мере 632 человека, а более 329 получили ранения. Большинство жертв погибли в труднодоступных горных районах, где многие дома были построены из неустойчивых материалов.
В Марракеше, ближайшем к эпицентру крупном городе, обрушились некоторые дома в старом городе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также были повреждены некоторые здания в столице Рабате и других крупных городах.
Из-за этого Министерство внутренних дел Марокко призвало к спокойствию и сообщило, что правительство оказывает помощь пострадавшим.
Напомним
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение, которое произошло в горах Высокий Атлас в Марокко вечером в пятницу, убило по меньшей мере 296 человек, разрушив здания и заставив жителей крупных городов покинуть свои дома.