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Потужний землетрус у Марокко забрав життя майже 300 людей

Потужний землетрус у Марокко забрав життя майже 300 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Потужний землетрус, який стався в горах Високий Атлас у Марокко ввечері в п’ятницю, вбив щонайменше 296 людей, зруйнувавши будівлі та змусивши жителів великих міст покинути свої домівки. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Землетрус стався в провінціях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чічауа та Тарудант.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що інформація щодо кількості загиблих є попередньою. Також відомо, що 153 людини отримали поранення. Місцевий чиновник сказав, що більшість смертей сталась у важкодоступних гірських районах.

Мешканці Марракеша, найближчого до епіцентру великого міста, заявили, що в старому місті, яке є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обвалилися деякі будівлі, а місцеве телебачення показало фотографії зруйнованого мінарету мечеті з уламками, які лежать на розбитих автомобілях.

Раніше

Геофізичний центр Марокко повідомив, що землетрус стався в районі Ігіл у Високому Атласі магнітудою 7,2. Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,8 і повідомила, що він стався на відносно невеликій глибині 18,5 км.

Довідково

Цей землетрус став найбільшим у Марокко за кількістю жертв після підземних поштовхів у 2004 році поблизу Аль-Хосейми в північних горах Ріф, тоді загинули понад 600 людей.

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