Мощное землетрясение в Марокко унесло жизни почти 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мощное землетрясение, которое произошло в горах Высокий Атлас в Марокко вечером в пятницу, убило по меньшей мере 296 человек, разрушив здания и заставив жителей крупных городов покинуть свои дома. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Землетрясение произошло в провинциях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что информация о количестве погибших является предварительной. Также известно, что 153 человека получили ранения. Местный чиновник сказал, что большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах.
Жители Марракеша, ближайшего к эпицентру крупного города, заявили, что в старом городе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обвалились некоторые здания, а местное телевидение показало фотографии разрушенного минарета мечети с обломками, которые лежат на разбитых автомобилях.
Ранее
Геофизический центр Марокко сообщил, что землетрясение произошло в районе Игил в Высоком Атласе магнитудой 7,2. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что оно произошло на относительно небольшой глубине 18,5 км.
Справочно
Это землетрясение стало крупнейшим в Марокко по количеству жертв после подземных толчков в 2004 году вблизи Аль-Хосеймы в северных горах Риф, тогда погибли более 600 человек.