Мощное землетрясение в Марокко унесло жизни почти 300 человек

Детали

Землетрясение произошло в провинциях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что информация о количестве погибших является предварительной. Также известно, что 153 человека получили ранения. Местный чиновник сказал, что большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах.

Жители Марракеша, ближайшего к эпицентру крупного города, заявили, что в старом городе, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обвалились некоторые здания, а местное телевидение показало фотографии разрушенного минарета мечети с обломками, которые лежат на разбитых автомобилях.

Ранее

Геофизический центр Марокко сообщил, что землетрясение произошло в районе Игил в Высоком Атласе магнитудой 7,2. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что оно произошло на относительно небольшой глубине 18,5 км.

Справочно

Это землетрясение стало крупнейшим в Марокко по количеству жертв после подземных толчков в 2004 году вблизи Аль-Хосеймы в северных горах Риф, тогда погибли более 600 человек.