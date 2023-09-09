У Марокко стався землетрус магнітудою 6,8 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 6,8 балів стався в Марокко ввечері в п'ятницю. Про це повідомив Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ), пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Землетрус був на глибині 27 км, повідомляє GFZ. За даними Геологічної служби США, землетрус стався приблизно за 72 км на схід від марокканського міста Марракеш.
Повідомлень про будь-які руйнування чи жертви після землетрусу не надходило.
Однак у соціальних мережах люди публікують відео та пишуть, що відчували сильні поштовхи і бачили, як будівлі тремтять.
Довідково
Раніше GFZ оцінив магнітуду землетрусу в 7 балів і глибину в 10 км, проте потім змінив дані.
Нагадаємо
У неділю на заході Азербайджану стався землетрус, сила поштовху якого становила 5 балів.