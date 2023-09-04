В Азербайджані стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У неділю на заході Азербайджану стався землетрус, сила поштовху якого становила 5 балів. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, пише УНН.
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Епіцентр землетрусу знаходився за 29 км на північний захід від міста Аджикабул. У ньому проживає 23,1 тис. осіб. Зазначається, що епіцентр поштовхів залягав на глибині 18 км.
Інформації про постраждалих та руйнування не надходило.
Раніше землетрус в Азербайджані магнітудою 5,0 стався 23 серпня за 180 км від Баку. Поштовхи відчувалися в районах Ярдимли, Леріке, Бейлагані та Саатли.
Нагадаємо
Землетрус магнітудою 7,0 стався у вівторок в районі моря Балі в Індонезії.